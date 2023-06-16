Эстонский музей отказался от выставки израильских художников, ссылаясь на войну

Художники Тэнно Пент Соостер и Сергей Буньков в этом июне замелькали на страницах СМИ не по своей воле. В разгар работы по созданию серии офортов (гравюры на цинке) для выставки в Тарту, где художники авторски осмысляют 22 буквы ивритского алфавита, они вдруг получили письмо от директора Эстонского национального музея с отказом от проекта.

