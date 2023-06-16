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Эстонский музей отказался от выставки израильских художников, ссылаясь на войну

Художники: это оскорбительно
, журналист
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Художники Тэннопент Соостер и Сергей Буньков в 2023 году.
Художники Тэннопент Соостер и Сергей Буньков в 2023 году. Фото: из личного архива Сергея Бунькова

Эстонский национальный музей отменил при странных обстоятельсвах выставку двух художников из Израиля, которых сам пригласил. Rus.Postimees восстановил хронологию событий, пообщался с обеими сторонами, а заодно решил эксклюзивно продемонстрировать несколько нашумевших картин.

Художники Тэнно Пент Соостер и Сергей Буньков в этом июне замелькали на страницах СМИ не по своей воле. В разгар работы по созданию серии офортов (гравюры на цинке) для выставки в Тарту, где художники авторски осмысляют 22 буквы ивритского алфавита, они вдруг получили письмо от директора Эстонского национального музея с отказом от проекта.
 

Директор Национального музея Эстонии Керту Сакс.
Директор Национального музея Эстонии Керту Сакс. Фото: Tartu PM/Scanpix Baltics
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