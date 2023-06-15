На видео, распространенных в социальных сетях во второй половине мая и снятых в конце апреля в Пяри, видно, как восьмилетнего ребенка избивает и мучает подросток на четыре года старше его. Однако в ходе расследования выяснилось, что маленького мальчика также избивал 17-летний юноша, а снимал все это 14-летний подросток.
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Подробности шокирующего инцидента с избиением восьмилетнего ребенка: мальчика бил 17-летний подросток
Поскольку возраст наступления уголовной ответственности начинается с 14 лет, прокуратура и полиция будут продолжать вести дело как уголовное. В прокуратуре подчеркивают: цель не в том, чтобы дойти до зала суда и вынести приговор, а в том, чтобы заставить хулиганов осознать содеянное и предотвратить дальнейшие правонарушения.