Подробности шокирующего инцидента с избиением восьмилетнего ребенка: мальчика бил 17-летний подросток

На видео, распространенных в социальных сетях во второй половине мая и снятых в конце апреля в Пяри, видно, как восьмилетнего ребенка избивает и мучает подросток на четыре года старше его. Однако в ходе расследования выяснилось, что маленького мальчика также избивал 17-летний юноша, а снимал все это 14-летний подросток.