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Подробности шокирующего инцидента с избиением восьмилетнего ребенка: мальчика бил 17-летний подросток

Марко Суурмяги
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Kristi Markov

На видео, распространенных в социальных сетях во второй половине мая и снятых в конце апреля в Пяри, видно, как восьмилетнего ребенка избивает и мучает подросток на четыре года старше его. Однако в ходе расследования выяснилось, что маленького мальчика также избивал 17-летний юноша, а снимал все это 14-летний подросток.

Поскольку возраст наступления уголовной ответственности начинается с 14 лет, прокуратура и полиция будут продолжать вести дело как уголовное. В прокуратуре подчеркивают: цель не в том, чтобы дойти до зала суда и вынести приговор, а в том, чтобы заставить хулиганов осознать содеянное и предотвратить дальнейшие правонарушения.

Предположительно, жестокое избиение ученика начальной школы в Пяри, недалеко от Вильянди, произошло 28 апреля. Во второй половине мая, в понедельник, видеозаписи были обнародованы, и полиция начала расследование дела. Первоначально полиция сосредоточилась на удалении видеороликов с насилием из социальных сетей и доопросе детей и их родителей.

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