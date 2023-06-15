Попавшие по ошибке в Россию полицейские логисты вернулись домой

«Я рад сообщить, что встреча между эстонскими и российскими пограничниками в Саатсе только что закончилась, и двое наших логистов благополучно вернулись на эстонскую землю», - подтвердил глава Лыунаской префектуры Валло Коппель.

В PPA пообещали поделиться более подробной информацией в самое ближайшее время.

13 июня около 15 часов российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистов Департамента полиции и пограничной охраны, которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу.