ВИДЕО ⟩ Попавшие по ошибке в Россию полицейские логисты отделались штрафом

Встреча пограничников началась сегодня в 11:30 на пограничном пункте Саатсе и продолжалась чуть более часа, сообщили в PPA.

«Я рад сообщить, что встреча между эстонскими и российскими пограничниками в Саатсе только что закончилась, и двое наших логистов благополучно вернулись на эстонскую землю», - подтвердил глава Лыунаской префектуры Валло Коппель.

По словам представителя пограничной службы Урмаса Элми, возглавлявшего эстонскую делегацию на встрече с российским пограничником у погранперехода Саатсе в четверг, встреча прошла корректно и разногласий не было. «У нас не было разногласий по поводу того, как и почему это произошло и каким должно быть решение, - сказал Элми. - Все сошлись во мнении, что логисты, готовившие ремонтные работы, заехали на территорию России из-за человеческой ошибки. Российские пограничники оштрафовали каждого из них двоих на 3500 рублей за нарушение», - добавил Эльми.

Логисты PPA, вернувшиеся в четверг в Эстонию, выразили сожаление, что случайно свернули на квадроцикле не на ту дорогу. Со здоровьем у них все в порядке, на российской стороне с ними обращались хорошо. Сейчас они едут домой на отдых.

По словам генерального директора PPA Эгерта Беличева, на этом деле можно многому научиться, чтобы лучше защищать тех, кто ежедневно работает непосредственно на границе. «Однако сегодня, здесь и сейчас, мы просто счастливы, что два хороших человека вернулись домой. Я благодарю всех, кто два дня работал для того, чтобы это произошло», - сказал Беличев.

13 июня около 15 часов российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистов Департамента полиции и пограничной охраны, которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу.