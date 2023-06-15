Заблудившиеся в Россию логисты полиции вернулись домой

Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщил хорошую новость: двум эстонским логистам, заблудившимся в Россию, разрешили вернуться домой. Встреча пограничников началась сегодня в 11:30 на пограничном пункте Саатсе и продолжалась чуть более часа, сообщили в PPA.
«Я рад сообщить, что встреча между эстонскими и российскими пограничниками в Саатсе только что закончилась, и двое наших логистов счастливо вернулись на эстонскую землю», - подтвердил глава Лыунаской префектуры Валло Коппель.
В PPA пообещали поделиться более подробной информацией в самое ближайшее время.
13 июня около 15 часов российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистов Департамента полиции и пограничной охраны, которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу.
Для передвижения возле пограничного пункта логисты по ошибке выбрали вместо асфальтированной дороги, находящейся на стороне Эстонии, дорогу для патрулирования, находящуюся на стороне России. Работники PPA во время задержания находились на несколько метров вглубь территории России.