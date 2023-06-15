В российском изоляторе умер антивоенный активист. Адвокат утверждает, что его пытали

В спецприемнике в Ростове-на-Дону умер 40-летний активист Анатолий Березиков, распространявший листовки украинского проекта «Хочу жить». Адвокат Березикова заявляет, что тот жаловался на пытки, а силовики утверждают, что он покончил с собой.

Березиков умер 14 июня, сообщила правозащитному проекту «ОВД-Инфо» (включен в реестр «иноагентов») адвокат Ирина Гак. По ее словам, за день до этого она зафиксировала у Березикова следы от электрошокера (фотографию следов на теле активиста публикует «ОВД-Инфо»), а сам он жаловался на угрозы со стороны полицейских.

С начала мая суд трижды (1,2,3) назначал активисту административные аресты по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам полиции.

Со слов защитницы, 10 мая в квартиру к Березикову пришли силовики, провели осмотр, который «фактически был обыском», и якобы сломали ему ребра. После этого на него составили протокол о неповиновении полиции и арестовали на 10 суток.

21 мая Березиков должен был выйти из спецприемника, однако его обвинили в мелком хулиганстве и снова отправили под административный арест на 10 суток.

31 мая суд в третий раз отправил активиста под арест - снова по статье о хулиганстве. Как утверждает Гак, Березиков рассказывал ей, что перед судом сотрудники полиции вывозили его за город, где пытали электрошоком и требовали отказаться от адвоката.