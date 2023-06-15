ОСТОРОЖНО ⟩ Воры опустошают почтовые ящики! Omniva просит нести письма в почтовое отделение

За последние дни в Тарту было открыто двадцать почтовых ящиков. «Замок почтового ящика сломан, и ящик пуст», – сказал руководитель распределительных центров Omniva в южном регионе Яанус Йыэлайд. «Некоторые замки были сломаны так, что дверцу ящика больше не закрыть. Сегодня утром мы обнаружили еще один сломанный почтовый ящик».

У сотрудников Omniva есть подозрение, что часть оставленных в почтовых ящиках жителями Тарту открыток или писем была украдена во время мародерства в последние дни. «Мы связались с полицией и сделаем заявление о расследовании инцидента», – добавил Йыэлайд.

Замки на почтовых ящиках сломаны по всему городу: на улицах Уюла, Рийа, Пеплери, Туру, Сыбра, Ребасе, Выру, Аардла, Тамме, Папли, Равила и Туглазе, а также в других местах.

«Пока мы разбираемся с инцидентом, по возможности рекомендуем вам отнести вашу открытку или письмо в ближайшее почтовое отделение», – сказал Йылайд. Всего у Omniva в Тарту и окрестностях 51 почтовый ящик, которые опустошаются со вторника по пятницу.

Полиция в курсе происходящего с почтовыми ящиками. Руководитель тартуского отдела производств Департамента полиции и погранохраны Тимо Рейнталь призвал людей, которые замечают подозрительную активность возле почтовых ящиков или чьи почтовые ящики были разорены, сообщать об этом в полицию.

«Разграбление почтового ящика является нарушением, и в соответствии с Пенитенциарным кодексом предусматривается денежный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет», – предупредил Рейнталь.