Встревоженная жительница Таллинна сообщила, что из аптек Эстонии исчезло эффективное обезболивающее, сильно влияющее на качество ее жизни. Выяснилось, что это не временные проблемы с поставками: лекарство в принципе больше не будет продаваться в нашей стране.
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«Для Эстонии больше не производится»: страна осталась без популярного обезболивающего
«В начале года обезболивающее Solpadeine из-за содержания в нем кодеина сделали рецептурным лекарством. Сейчас это единственный препарат, помогающий избавиться от мучительной и лишающей радости жизни головной боли, которой я, к сожалению, страдаю на протяжении многих лет. На днях обратилась к семейному врачу с просьбой выписать мне это лекарство, а в ответ услышала, что сейчас его нет ни в одной аптеке Эстонии», – рассказывает читательница Rus.Postimees Олеся.