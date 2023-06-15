Старейшина Кристийне: «Кулло» станет новым общественным центром для всего района

При планировании нового здания «Кулло» учитывались интересы различных целевых групп, и в будущем оно станет новым общественным центром нашего района. Помимо школы по интересам, молодежного центра и библиотеки, в здании будет зал на 300 мест, где в будущем будут проводиться важные для общества мероприятия. Открытые площадки также запланированы для общественного пользования.

Более половины территории нового здания центра по интересам составят учебные и рабочие помещения центра «Кулло», в которых будет продолжена работа 60 кружков по интересам, предлагаемых школой сегодня.

Как уже говорилось, в здании будет работать Молодежный центр Кристийне, который соберет вместе молодежь и детей. Дети и молодые люди, учащиеся в школе по интересам, смогут провести время в Молодежном центре до начала кружка. Объединить все три учреждения в единое целое поможет центральная открытая общая зона, в которой будут располагаться галерея и кафе, где также можно будет провести время как до, так и после занятий по интересам.

Первая библиотека в Кристийне

В центре «Кулло» также предусмотрено открытие филиала Таллиннской центральной библиотеки, которая станет первой библиотекой в Кристийне. Появление в районе собственного концертного зала и библиотеки является важным событием. В Кристийне давно не хватает обоих, и приятно сообщить, что вскоре этот вопрос будет также разрешен. Библиотека является одним из самых популярных культурных учреждений как в Эстонии, так и во всем мире, где собираются люди всех возрастов. Если до сих пор молодежи и пожилым людям нашего района приходилось ездить в библиотеку в другой район, то совсем скоро мы сможем доставить материалы для чтения буквально к порогу.

В районе Кристийне много традиционных мероприятий, которые в дальнейшем можно будет проводить в новом концертном зале, например, концерты и представления, празднование годовщины Эстонской Республики и многие другие мероприятия. Если до сих пор нам приходилось арендовать помещение для наших мероприятий, то после завершения строительства нового здания можно будет проводить как традиционные, так и новые мероприятия в концертном зале центра «Кулло».