Старейшина Кристийне: «Кулло» станет новым общественным центром для всего района

Школа по интересам «Кулло», которая работает уже более восьми десятилетий, сегодня предлагает занятия более чем 2400 детям, молодым людям и взрослым, пишет старейшина района Кристийне Яанус Рийбе (Центристская партия).
Эстонское название Kullo происходит от двух слов – «культура» и «творчество». Возможность участвовать в культуре и творческой деятельности была доступна еще в 1941 году, что делает центр «Кулло» старейшей в Эстонии, а сегодня и самой большой школой по интересам.
Когда школа по интересам «Кулло» переехала в 1978 году на окраину исторического парка Лёвенру, она заняла недавно построенное и специально спроектированное для нее здание. Сегодня зданию почти 45 лет, и оно нуждается в ремонте. В ходе обсуждения стало ясно, что «Кулло» необходимо полностью переделать, частичное реновирование не решит существующих проблем. Кроме того, в нынешнем здании нет полноценного концертного зала, но и пристройки одного зала было бы недостаточно.
Теперь, наконец, мы можем с уверенностью сказать: да, скоро будет начато строительство долгожданного нового здания школы по интересам «Кулло». Старое здание будет снесено.
Нетто-площадь планируемого нового здания составит около 11 000 квадратных метров, на его строительство запланировано 22,6 миллиона евро. Проект строительства будет завершен к концу этого года. Начало строительства запланировано на 2024 год, и работы должны быть завершены в 2025 году.
Исторический вид парковой зоны сохранится
При строительстве нового здания учитывается экологичность – Таллинн является зеленой столицей Европы, а девизом района Кристийне является «Сад в центре города». Открытые площадки центра по интересам с обилием растений и тщательно спланированным ландшафтным дизайном запланированы для общественного пользования и составят единое целое с парком Лёвенру. В парковой зоне будет сохранен исторический вид школы. Кроме того, во дворе здания будет построен общественный сад с различными удобствами для приятного проведения досуга.
При планировании нового здания «Кулло» учитывались интересы различных целевых групп, и в будущем оно станет новым общественным центром нашего района. Помимо школы по интересам, молодежного центра и библиотеки, в здании будет зал на 300 мест, где в будущем будут проводиться важные для общества мероприятия. Открытые площадки также запланированы для общественного пользования.
Более половины территории нового здания центра по интересам составят учебные и рабочие помещения центра «Кулло», в которых будет продолжена работа 60 кружков по интересам, предлагаемых школой сегодня.
Как уже говорилось, в здании будет работать Молодежный центр Кристийне, который соберет вместе молодежь и детей. Дети и молодые люди, учащиеся в школе по интересам, смогут провести время в Молодежном центре до начала кружка. Объединить все три учреждения в единое целое поможет центральная открытая общая зона, в которой будут располагаться галерея и кафе, где также можно будет провести время как до, так и после занятий по интересам.
Первая библиотека в Кристийне
В центре «Кулло» также предусмотрено открытие филиала Таллиннской центральной библиотеки, которая станет первой библиотекой в Кристийне. Появление в районе собственного концертного зала и библиотеки является важным событием. В Кристийне давно не хватает обоих, и приятно сообщить, что вскоре этот вопрос будет также разрешен. Библиотека является одним из самых популярных культурных учреждений как в Эстонии, так и во всем мире, где собираются люди всех возрастов. Если до сих пор молодежи и пожилым людям нашего района приходилось ездить в библиотеку в другой район, то совсем скоро мы сможем доставить материалы для чтения буквально к порогу.
В районе Кристийне много традиционных мероприятий, которые в дальнейшем можно будет проводить в новом концертном зале, например, концерты и представления, празднование годовщины Эстонской Республики и многие другие мероприятия. Если до сих пор нам приходилось арендовать помещение для наших мероприятий, то после завершения строительства нового здания можно будет проводить как традиционные, так и новые мероприятия в концертном зале центра «Кулло».
К «Кулло» будет также пристроена новая сцена под открытым небом, которая станет местом проведения летних музыкальных концертов в парке Лёвенру.