«Эстония не может медлить»: в Рийгикогу ответили противникам полигона Нурсипалу

Комиссия Рийгикогу по государственной обороне ответила на обращение против расширения полигона Нурсипалу.
В ответе комиссии сообщается, что опасная ситуация в сфере безопасности требует от Эстонии быстрых и решительных шагов по укреплению обороны и обеспечению безопасности, в т. ч. расширению полигона Нурсипалу. В то же время комиссия заверила, что будет и в дальнейшем внимательно следить за развитием полигонов и желает продолжить диалог с затронутыми общинами и местными самоуправлениями.
В отправленном сегодня от имени комиссии ответе председатель комиссии Калев Стойческу отметил, что коллективное обращение, подкрепленное множеством подписей, демонстрирует актуальность темы для эстонского общества и необходимость найти тщательно продуманные решения, которые были бы приемлемыми для всех сторон. По его словам, комиссия благодарна инициаторам обращения за активную позицию и поднятие важных тем. «Это важно и нужно для того, чтобы мы нашли способы реализации интересов государственной обороны, максимально учитывающие факторы, влияющие на местную общину, окружающую среду и местные самоуправления. В ходе рассмотрения коллективного обращения комиссия стремилась действовать открыто, привлекать к процессу различные заинтересованные группы и учитывать их предложения», - сказал он.
По словам Стойческу, комиссия по государственной обороне все же не может поддержать коллективное обращение «Нет расширению полигона Нурсипалу!». «Комиссия по государственной обороне продолжит заниматься комплексной государственной обороной, в ходе которой мы будем внимательно следить за развитием полигонов Сил обороны и Кайтселийта и желаем продолжить диалог на эту тему со всеми общинами и местными самоуправлениями», - заверил он в ответе, единогласно утвержденном комиссией.
По словам Стойческу, нынешняя ситуация в сфере безопасности – не просто сложная, а крайне опасная. Она требует от Эстонии быстрых и решительных мер по укреплению собственной обороны и обеспечению безопасности. Он пояснил, что 2-я пехотная бригада Сил обороны Эстонии, расположенная в Юго-Восточной Эстонии и в первую очередь ориентирующаяся на защиту именно этого региона, для достижения боеспособности нуждается в таком же полигоне, который имеется у 1-й пехотной бригады. По его словам, центральный полигон в Северной Эстонии полностью загружен, и 2-я пехотная бригада не может планировать проведение учений в Латвии или Финляндии, так как находящиеся там полигоны также загружены. «Кроме того, важно понять, что находящиеся в Эстонии или ротирующиеся союзные войска должны иметь возможность проведения совместных учений со 2-й пехотной бригадой, чтобы при необходимости быть готовыми сражаться за Эстонию», – сказал он.
Стойческу отметил, что находящаяся по соседству с агрессивной Россией Эстония не может медлить с укреплением своей государственной обороны, поэтому комиссия по государственной обороне поддерживает расширение полигона Нурсипалу в скорейшем порядке. На заседании в среду Рийгикогу также принял инициированные правительством поправки к закону, призванные создать правовые основы для того, чтобы в исключительных случаях полигоны Сил обороны и Кайтселийта можно было построить в ускоренном порядке. «По оценке комиссии по государственной обороне, Министерство обороны хочет в сотрудничестве с местной общиной найти решения, которые будут оптимальными для всех сторон», - сказал председатель комиссии.
Стойческу отметил, что в конце мая правительство поддержало пакет компенсационных мер, призванных, помимо прочего, увеличить пособия местных самоуправлений и назначить четырем уездам, затронутым деятельностью полигона Нурсипалу, разовое инвестиционное пособие в размере 10 миллионов евро. По его словам, пособия придадут местным самоуправлениям уверенности и помогут компенсировать негативное воздействие полигонов. Он сослался на план Министерства обороны направить в ближайшие годы в Вырумаа инвестиции в общем объеме около 200 миллионов евро.
Комиссия по государственной обороне как XIV, так и XV состава Рийгикогу неоднократно обсуждала связанные с полигоном Нурсипалу вопросы как с представителями заинтересованных групп, представивших коллективное обращение, и затронутых самоуправлений, так и с представителями Министерства обороны и подведомственных ему учреждений.