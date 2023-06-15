«Эстония не может медлить»: в Рийгикогу ответили противникам полигона Нурсипалу

По словам Стойческу, нынешняя ситуация в сфере безопасности – не просто сложная, а крайне опасная. Она требует от Эстонии быстрых и решительных мер по укреплению собственной обороны и обеспечению безопасности. Он пояснил, что 2-я пехотная бригада Сил обороны Эстонии, расположенная в Юго-Восточной Эстонии и в первую очередь ориентирующаяся на защиту именно этого региона, для достижения боеспособности нуждается в таком же полигоне, который имеется у 1-й пехотной бригады. По его словам, центральный полигон в Северной Эстонии полностью загружен, и 2-я пехотная бригада не может планировать проведение учений в Латвии или Финляндии, так как находящиеся там полигоны также загружены. «Кроме того, важно понять, что находящиеся в Эстонии или ротирующиеся союзные войска должны иметь возможность проведения совместных учений со 2-й пехотной бригадой, чтобы при необходимости быть готовыми сражаться за Эстонию», – сказал он.