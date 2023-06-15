ГАЛЕРЕЯ ⟩ Исторический жилой дом в Старом городе обрел новую жизнь

Жилой дом с фасадом в стиле поздней готики, расположенный в Старом городе, на улице Суур-Карья, 12, в ходе реконструкции получил совершенно новое современное содержание.
По словам председателя правления LVM Kinnisvara Ингмара Саксинга, можно с уверенностью сказать, что здание по адресу Суур-Карья, 12 является самым новым старым зданием в Старом городе. Внутренние помещения здания, много лет находившегося в аварийном состоянии и ожидавшего реконструкции, пришлось полностью снести и отстроить заново, чтобы они соответствовали требованиям к современному жилому дому.
«Для человека, который хочет жить в Старом городе, это редкая возможность: сочетание исторического места и совершенно современного наполнения со всеми современными техническими возможностями», - объяснил он.
По словам Саксинга, индивидуальные решения, созданные в соответствии с видением Аэт Пиэль, ведущего архитектора внутренних пространств, коренным образом изменили дом на 16 квартир общей площадью 1618 м2: «Средневековое жилище состоятельного горожанина превратилось в дом с просторными квартирами».
В ходе реконструкции использованы новейшие технические решения, звуконепроницаемые окна, поквартирную вентиляцию с рекуперацией тепла и пол с водяным подогревом. В доме даже установлен лифт.
От первоначальных строений на Суур-Карья, 12, датированных поздним Средневековьем, после бомбардировки в марте 1944 года остался только выходящий на улицу фасад, который был заново построен в 1950-е годы. Однако история здания восходит к золотому периоду в развитии Таллинна – XV веку, когда Таллинн стал ведущим городом восточной торговли Ганзейского союза. У здания на Суур-Карья, 12 на протяжении веков было много разных владельцев. С 1803 года оно, вместе с домами на Суур-Карья, 14 и 16, принадлежало семье Лютеров, чей мебельный магазин находился на углу улицы Вана-Пости. До Второй мировой войны в доме располагались текстильная фабрика и магазин Самуила Беспрозванного.