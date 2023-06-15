ГАЛЕРЕЯ ⟩ Исторический жилой дом в Старом городе обрел новую жизнь

По словам председателя правления LVM Kinnisvara Ингмара Саксинга, можно с уверенностью сказать, что здание по адресу Суур-Карья, 12 является самым новым старым зданием в Старом городе. Внутренние помещения здания, много лет находившегося в аварийном состоянии и ожидавшего реконструкции, пришлось полностью снести и отстроить заново, чтобы они соответствовали требованиям к современному жилому дому.

«Для человека, который хочет жить в Старом городе, это редкая возможность: сочетание исторического места и совершенно современного наполнения со всеми современными техническими возможностями», - объяснил он.

По словам Саксинга, индивидуальные решения, созданные в соответствии с видением Аэт Пиэль, ведущего архитектора внутренних пространств, коренным образом изменили дом на 16 квартир общей площадью 1618 м2: «Средневековое жилище состоятельного горожанина превратилось в дом с просторными квартирами».

В ходе реконструкции использованы новейшие технические решения, звуконепроницаемые окна, поквартирную вентиляцию с рекуперацией тепла и пол с водяным подогревом. В доме даже установлен лифт.