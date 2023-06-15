Рийгикогу завершил весеннюю сессию, но говорить об отдыхе еще рано

XV Рийгикогу собрался на первое заседание 10 апреля и провел с того момента 32 очередных и одно дополнительное заседание. Вместе с семью инфочасами рабочее время пленарного заседания во время весенней сессии в общей сложности составило 187 часов и 15 минут.

В течение сессии Рийгикогу принял два закона, 19 постановлений и два заявления: одно в поддержку членства Украины в НАТО и второе - о привлечении к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Из комиссий Рийгикогу наибольшая нагрузка легла на комиссию по иностранным делам, которая стала ведущей по семи проектам правовых актов. Комиссия по культуре стала ведущей по четырем, а конституционная комиссия и финансовая комиссия - по трем законопроектам каждая.

Согласно закону, очередные сессии Рийгикогу проходят со второго понедельника января по третий четверг июня и со второго понедельника сентября по третий четверг декабря. Рийгикогу вновь соберется на очередное заседание 11 сентября.