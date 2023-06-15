Решение найдено: новый закон позволит передать Украине замороженные российские активы

Как передала BNS пресс-служба правительства, по словам министра иностранных дел, Эстония является первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение. В глобальном масштабе аналогичная мера также разработана, например, в Канаде. «Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины», - объяснил Цахкна.