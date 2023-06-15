Решение найдено: новый закон позволит передать Украине замороженные российские активы

Правительство Эстонии одобрило принципы использования замороженных активов России для поддержки Украины - об этом в четверг на пресс-конференции кабинета министров сообщил глава МИД Маргус Цахкна.
Как передала BNS пресс-служба правительства, по словам министра иностранных дел, Эстония является первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение. В глобальном масштабе аналогичная мера также разработана, например, в Канаде. «Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины», - объяснил Цахкна.
«Это не только внутренняя тема для Эстонии, но это решение, которое, скорее всего, также обеспечит глобальный способ использования замороженных активов России и их использования для восстановления Украины», - добавил он.
По словам Цахкна, МИД в ближайшее время внесет в правительство проект соответствующей поправки к закону.