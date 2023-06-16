«Всем на всех плевать – так я могу кратко описать происходящее на этой улице, – выражает свое негодование Сергей, который довольно часто оказывается на улице Гонсиори по работе. – Если бы у меня был видеорегистратор, думаю, у меня набралось бы интересных видео на десятки часов. Это удивительное место, где наблюдается какая-то аномальная концентрация нарушений. Когда после полудня по реверсивке (реверсивная полоса – прим.) нельзя въехать в город, водители спокойно ездят по полосе ОТ. И ладно бы, если речь шла об одной или двух машинах, но ведь их тут десятки. Иногда они идут таким потоком, что даже задумываешься, что полосу общественного транспорта решили убрать».