Осенью 2018 года после длительной реконструкции снова открылась для движения столичная улица Гонсиори. И с первых же дней данный проект регулярно подвергался критике. Похоже, почти пять лет спустя, ситуация не сильно изменилась.

«Всем на всех плевать – так я могу кратко описать происходящее на этой улице, – выражает свое негодование Сергей, который довольно часто оказывается на улице Гонсиори по работе. – Если бы у меня был видеорегистратор, думаю, у меня набралось бы интересных видео на десятки часов. Это удивительное место, где наблюдается какая-то аномальная концентрация нарушений. Когда после полудня по реверсивке (реверсивная полоса – прим.) нельзя въехать в город, водители спокойно ездят по полосе ОТ. И ладно бы, если речь шла об одной или двух машинах, но ведь их тут десятки. Иногда они идут таким потоком, что даже задумываешься, что полосу общественного транспорта решили убрать».

«А что такого? Тут все так ездят!»

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