Чт, 15.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Полиция ищет пропавшего в Таллинне 14-летнего Давида

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Давид.
Давид. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Пыхья-Таллинне 14-летнего Давида.

Родственник мальчика сообщил сегодня в полицию, что Давид со вторника не появлялся у себя дома в Пыхья-Таллинне и что его мобильный телефон отключен. Он может находиться в центре Таллинна на Мусумяги и в Канутиаэд, а также в районе улицы Виру.

Давид ростом 180 сантиметров, спортивного телосложения, с темно-каштановыми волосами. Он одет в серую футболку с синими полосками на рукавах, носит черные штаны Adidas и спортивную обувь. Также он носит темную сумку через плечо.

Полиция просит всех, кто видел Давида, позвонить по номеру 112.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх