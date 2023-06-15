Полиция ищет пропавшего в Таллинне 14-летнего Давида

Родственник мальчика сообщил сегодня в полицию, что Давид со вторника не появлялся у себя дома в Пыхья-Таллинне и что его мобильный телефон отключен. Он может находиться в центре Таллинна на Мусумяги и в Канутиаэд, а также в районе улицы Виру.