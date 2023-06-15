Полиция ищет пропавшего в Таллинне 14-летнего Давида

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Пыхья-Таллинне 14-летнего Давида.
Родственник мальчика сообщил сегодня в полицию, что Давид со вторника не появлялся у себя дома в Пыхья-Таллинне и что его мобильный телефон отключен. Он может находиться в центре Таллинна на Мусумяги и в Канутиаэд, а также в районе улицы Виру.
Давид ростом 180 сантиметров, спортивного телосложения, с темно-каштановыми волосами. Он одет в серую футболку с синими полосками на рукавах, носит черные штаны Adidas и спортивную обувь. Также он носит темную сумку через плечо.
Полиция просит всех, кто видел Давида, позвонить по номеру 112.