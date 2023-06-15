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Пропавший в Таллинне 14-летний Давид нашелся

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В четверг полиция обратилась за помощью  в поисках пропавшего в Пыхья-Таллинне 14-летнего Давида.

Родственник мальчика сообщил в полицию, что Давид со вторника не появлялся у себя дома в Пыхья-Таллинне и что его мобильный телефон был отключен.

В пятницу утром пресс-служба полиции сообщила, что Давид сам вернулся домой и с ним все в порядке.

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