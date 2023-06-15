Пропавший в Таллинне 14-летний Давид нашелся

Rus.Postimees.ee112Пропавший в Таллинне 14-летний Давид нашелсяrus.postimees.ee16 июня 2023, 09:36Facebook TwitterComments Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo MeeksВ четверг полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего в Пыхья-Таллинне 14-летнего Давида.Родственник мальчика сообщил в полицию, что Давид со вторника не появлялся у себя дома в Пыхья-Таллинне и что его мобильный телефон был отключен.В пятницу утром пресс-служба полиции сообщила, что Давид сам вернулся домой и с ним все в порядке.Facebook TwitterComments Ключевые слова Adidasцентр таллиннаполициямусумяги Pекомендуем