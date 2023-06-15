Борис Тух ⟩ Не ставьте женщине невыполнимых условий

Брачное ложе Эльзы и ее рыцаря сложено из ветвей на манер вороньего гнезда. Деталь эффектная, будоражащая зрительское воображение (почему так?), но из-за нее в очень важную сцену, в которой Эльза, не выдержав искушения, упрашивает героя открыть свое имя, сцена поворотная с точки зрения развития сюжета и ведущая к роковой развязке, приобретает некоторый иронический оттенок. Дородному, как многие теноры, светлому рыцарю не без труда удается вскарабкаться на это сооружение. Отчасти тут продолжается зрительный образ времени: оно очень некомфортно для тех, кому выпало в нем жить. И порог церкви, перед которым разгорается ссора Ортруды и Эльзой – грубые деревянные ступени, тоже из почти необработанных толстых ветвей.

(Кстати, сцена ссоры – две дамы выясняют, чей супруг знатнее – возникла у Вагнера, вероятно, под влиянием «Песни о нибелунгах», где такой же конфликт происходит между женой героя Зигфрида Кримгильдой и женой короля Гунтера Брунгильдой. И тоже заканчивается трагически. «Нибелунги» вообще постоянно будили творческую фантазию Вагнера, над тетралогией «Кольцо нибелунга», в которой, правда, мифы почти вытеснили упомянутую эпическую поэму, он начал работать одновременно с «Лоэнгрином». И Дийкема поступает логично, не перенося сюжет в наше время и помещая его не в куртуазную обстановку рыцарских романов, а в неуютное и грубое ранее средневековье. И Лоэнгрин поневоле вынужден вести себя так, как поступали в то время. Тельрамунда, который вторгся в их дом с мечом, он убивает некрасиво, по-бандитски, перерезая ему горло кинжалом. А что ему оставалось делать? Враг есть враг, к тому же один раз, после поединка на божьем суде, рыцарь уже пощадил противника; с предателями приходится расправляться)