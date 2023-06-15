В мае потребительские цены значительно выросли

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента, отметив, что в годовом сравнении больше всего — на 20,1 процента - выросли затраты на продукты питания и безалкогольные напитки. На 13,7% выросли за год расходы на домашнее хозяйство, на 11,4 увеличились расходы на жилье и на 13,4 процента — затраты на досуг.

На одежду и обувь в мае расходы за год выросли на 11,2 процента, на 11,9 процента - на питание вне дома и на гостиницы.

Потребительские цены на услуги здравоохранения в мае за год выросли на 11,6 процента, на алкоголь и табачные изделия - на 7,7процента, на образование и детсады - на 8,8 процента. Меньше всего цены в мае выросли на услуги связи - на 2 процента, а на транспорт они сократились за год на 2,3 процента.

Цены на разнообразные не входящие в другие категории товары и услуги выросли в мае за год на 16,4 процента.