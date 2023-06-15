Пожар на свалке: огонь распространяется очень быстро

Сегодня вскоре после 13:30 в Центр тревоги сообщили, что на Пылендмааской свалке возле Пайкузе произошло возгорание и огонь быстро распространяется.
По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Андры Вяэртмаа, на происшествие отреагировали масштабно: на пожар прибыли спасатели из Хяэдемеэсте, Килинги-Нымме, Пярну и Вяндра.
«По данным Пярнуской спасательной команды, которая прибыла первой, свалка горит открытым пламенем, огонь распространился примерно на 400 квадратных метров», - сказала Вяэртмаа.
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