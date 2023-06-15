Вчера днем Postimees наблюдал за тем, как члены Рийгикогу готовились к очередному ночному заседанию. Вечером, несмотря на продолжающиеся попытки оппозиции заблокировать работу парламента, Рийгикогу принял поправки к Закону о семейных пособиях, увязанные с вотумом доверия правительству.

На заседании, которое началось в 14:00, депутаты коалиции в основном сидели в своих кабинетах, а оппозиция задавала вопросы, в том числе процедурные. В начале заседания, во время проверки посещаемости, зал был относительно полон, но через какое-то время в зале осталась только большая часть фракции EKRE, несколько представителей других оппозиционных партий и несколько человек из коалиции.