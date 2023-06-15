Как Сирия с помощью Европы стала более крупным наркодилером, чем мексиканские картели

Наркотик под названием каптагон, вызывающий сильное привыкание и похожий на амфетамин, заполонил весь Ближний Восток. По оценкам правительства Великобритании, 80% этого наркотика производится в Сирии, обеспечивая режиму Асада «примерно в три раза больший объем торговли, чем имеют мексиканские картели».

Как это стало возможным? И что такое каптагон?

На Ближнем Востоке каптагон используют многие, там он продается в виде таблеток или порошка. Студенты принимают его для повышения работоспособности, водители такси, грузовиков и даже солдаты используют этот препарат, чтобы не спать и выполнять свою работу, а те, кто сталкивается с нехваткой еды заменяют каптагоном, объясняет Кэролайн Роуз, директор New Lines Institute.

Благодаря своим эйфоризирующим свойствам он популярен среди любителей вечеринок в Персидском заливе.

Сам каптагон был разработан в Германии в 1960-х годах как фармацевтическое средство для лечения СДВГ, нарколепсии и депрессии. Один из его активных ингредиентов, фенетиллин, был внесен в черный список ООН в 1986 году, что заставило большинство стран прекратить его использование.

Однако вскоре в Болгарии появились новые производственные центры, откуда турецкие криминальные группировки контрабандой доставляли поддельные таблетки на Ближний Восток, говорится в докладе Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании за 2018 год.