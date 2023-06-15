Как Сирия с помощью Европы стала более крупным наркодилером, чем мексиканские картели

Малоизвестный наркотик каптагон приносит сирийскому режиму в три раза больше доходов, чем мексиканским картелям вместе взятым. Казалось бы, при чем здесь Европа?
Наркотик под названием каптагон, вызывающий сильное привыкание и похожий на амфетамин, заполонил весь Ближний Восток. По оценкам правительства Великобритании, 80% этого наркотика производится в Сирии, обеспечивая режиму Асада «примерно в три раза больший объем торговли, чем имеют мексиканские картели».
Как это стало возможным? И что такое каптагон?
На Ближнем Востоке каптагон используют многие, там он продается в виде таблеток или порошка. Студенты принимают его для повышения работоспособности, водители такси, грузовиков и даже солдаты используют этот препарат, чтобы не спать и выполнять свою работу, а те, кто сталкивается с нехваткой еды заменяют каптагоном, объясняет Кэролайн Роуз, директор New Lines Institute.
Благодаря своим эйфоризирующим свойствам он популярен среди любителей вечеринок в Персидском заливе.
Сам каптагон был разработан в Германии в 1960-х годах как фармацевтическое средство для лечения СДВГ, нарколепсии и депрессии. Один из его активных ингредиентов, фенетиллин, был внесен в черный список ООН в 1986 году, что заставило большинство стран прекратить его использование.
Однако вскоре в Болгарии появились новые производственные центры, откуда турецкие криминальные группировки контрабандой доставляли поддельные таблетки на Ближний Восток, говорится в докладе Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании за 2018 год.
Когда в начале 2000-х годов местные власти стали преследовать каптагон, или Отца двух полумесяцев, как его иногда называют на Ближнем Востоке, производство переместилось в Сирию. После начала гражданской войны в 2011 году оно резко возросло.
«Политический вакуум и вакуум безопасности, возникший в ходе гражданской войны в Сирии, и последовавший за этим экономический коллапс создали широкие возможности для процветания незаконной экономики, такой как производство каптагона», - сказала Роуз в интервью Euronews.
Она назвала торговлю им «ключевым альтернативным источником дохода» для сирийского режима и его союзников, стремящихся избежать западных санкций и «поддержать местные структуры власти», особенно на юге страны.
Асад превратил Сирию в наркоферму
Хотя из-за нехватки данных трудно подсчитать точное влияние каптагона на ближневосточное общество, он становится одной из ключевых проблем в регионе.
«Наркотики - один из бичей общества, поскольку они разрушают его, особенно на Ближнем Востоке, где молодежь страдает от безработицы в свете резкого ухудшения экономических условий из-за политики правителей, - сказал Euronews Таим Альхадж, сирийский журналист-расследователь. - Высокопоставленные члены семьи Асада организованно производят наркотики с целью заработать деньги и еще больше погрузить молодежь в коррупцию, чтобы удержать ее от отстаивания своих узурпированных прав. Наркотики - это ключ к большой двери преступности в любом обществе, тем более в такой стране, как Сирия, которая живет в состоянии хаоса в сфере безопасности».
Тем не менее, Сирия не одинока.
В конце августа 2022 года власти Саудовской Аравии провели крупнейшую в своей истории операцию по борьбе с наркотиками, обнаружив 46 миллионов таблеток амфетамина, спрятанных в партии муки.
Staggering impact of war in Iraq and Syria laid bare in report https://t.co/HbBSUdhVzA— euronews (@euronews) March 16, 2023
В феврале того же года Иордания пресекла попытку контрабанды 16 миллионов таблеток каптагона - это больше, чем все количество, изъятое в 2021 году.
Роуз говорит, что в большинстве ближневосточных государств отсутствуют надлежащие системы реабилитации и снижения вреда, а также кампании по повышению осведомленности населения. Это особенно очевидно в Сирии.
Несмотря на то, что режим и его союзники получают миллиарды от торговли, по словам Роуз, «мало свидетельств того, что доходы от каптагона вливаются в государственные сектора Сирии».
Мутные деньги вместо этого пополняют карманы «королей» и помогают поддерживать «динамику сирийского аппарата безопасности» в его продолжающейся борьбе с повстанцами, финансируя вербовку и снабжение, добавляет она.
Это также важный козырь для находящегося в изоляции Башара аль-Асада, тема которого поднимается на дипломатических переговорах между арабскими странами, пытающимися нормализовать отношения.
«Торговля наркотиками и контрабанда стали картой политического давления, которую Асад использует на переговорах», - говорит журналист-расследователь Альхадж.
В мае Дамаск согласился сотрудничать с Иорданией и Ираком для выявления источников производства и контрабанды наркотиков. А неделю спустя крупный сирийский контрабандист наркотиков и его семья были убиты в результате предполагаемого иорданского авианалета на юге Сирии.
Роль Европы в продвижении каптагона
Однако выгоду получает не только сирийский режим. По словам директора New Lines Institute, Европа участвует в торговле и производстве каптагона, являясь «ключевым перевалочным пунктом» для поставок наркотика.
«Контрабандисты, стремящиеся снизить подозрения в отношении грузов, отправляемых с территорий, контролируемых сирийским режимом, переправляют таблетки сначала в европейские морские порты или создают подставные компании в глубине страны, чтобы перенаправлять грузы на рынки назначения», - объясняет она.
«Прокладывая маршрут каптагона через Европу, контрабандисты пытаются повысить доверие к своим грузам и снизить вероятность досмотра», - добавляет Роуз.
Какая-то часть из этих запрещенных наркотиков неизбежно попадает на европейские рынки.
«Без сомнения, организованные банды в европейских странах работают в координации с семьей Асада, занимаясь поставками наркотиков в Европу», - говорит Альхадж.
В 2020 году итальянская полиция изъяла около 14 тонн таблеток каптагона на сумму около одного миллиарда евро, назвав это крупнейшей в мире операцией такого рода.
По словам обоих экспертов, борьба с каптагоном, как и с большинством других запрещенных наркотиков, требует многостороннего решения. В краткосрочной перспективе Роуз предлагает улучшить «коммуникацию между странами транзита и назначения каптагона».
«Необходимо наладить обмен разведданными и координацию стратегии борьбы с каптагоном», - сказала она в интервью Euronews, предостерегая от «прямого сотрудничества с сирийским режимом», который использует свой контроль над торговлей, чтобы «добиться уступок».
Альхадж говорит, что для решения проблемы в Сирии необходимо найти системные решения: «Проблема каптагона - не самая страшная проблема в Сирии. Страна живет в состоянии тирании благодаря господству семьи Башара аль-Асада, которая правит железом и огнем, и убила сотни тысяч и переселила миллионы людей. С режимом Асада нужно покончить в первую очередь потому, что эта семья - корень коррупции и разрухи в этой стране».