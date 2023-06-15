То, что было найдено в зеленой зоне Пярну, потрясло даже опытного знатока природы

Подобный мониторинг проводился в Эстонии уже в шестой раз, но в городе Пярну он прошел впервые. Чрезвычайно разнообразные природные сообщества в районе между отелями Strand и Tervise Paradiis сделали его захватывающим. Пристальному изучению подверглись рощи деревьев, тростниковые заросли, прибрежный сенокосный луг, морской берег и небольшие водоемы.