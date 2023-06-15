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То, что было найдено в зеленой зоне Пярну, потрясло даже опытного знатока природы

Юри Лооринг
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Фото: Jüri Looring

В ходе 24-часового марафона наблюдений за природой исследователи природы досконально обследовали зеленую зону площадью тринадцать гектаров в Пярну. Результат удивил даже опытных натуралистов: было найдено более 400 различных видов. Многие из них были в этих краях впервые

Подобный мониторинг проводился в Эстонии уже в шестой раз, но в городе Пярну он прошел впервые. Чрезвычайно разнообразные природные сообщества в районе между отелями Strand и Tervise Paradiis сделали его захватывающим. Пристальному изучению подверглись рощи деревьев, тростниковые заросли, прибрежный сенокосный луг, морской берег и небольшие водоемы.

По словам предводителя здешнего начинания Индрека Таммекянда, этот участок земли был выбран для исследования, чтобы выяснить, насколько он ценен с точки зрения обилия видов.

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