То, что было найдено в зеленой зоне Пярну, потрясло даже опытного знатока природы

В ходе 24-часового марафона наблюдений за природой исследователи природы досконально обследовали зеленую зону площадью тринадцать гектаров в Пярну. Результат удивил даже опытных натуралистов: было найдено более 400 различных видов. Многие из них были в этих краях впервые
Подобный мониторинг проводился в Эстонии уже в шестой раз, но в городе Пярну он прошел впервые. Чрезвычайно разнообразные природные сообщества в районе между отелями Strand и Tervise Paradiis сделали его захватывающим. Пристальному изучению подверглись рощи деревьев, тростниковые заросли, прибрежный сенокосный луг, морской берег и небольшие водоемы.