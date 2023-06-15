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Крупнейшее банковское мошенничество в Эстонии: экс-глава топ-фирмы должен выплатить 15 миллионов евро

rus.postimees.ee
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Весы правосудия.
Весы правосудия. Фото: Marko Saarm

Тоомас Йыги, бывший член правления и владелец промышленной компании E-Profile, которая вела впечатляющий бизнес, но разорилась, должен будет выплатить компенсацию инвесторам, пишет Äripäev.

Как утверждается, это крупнейшее дело о банковском мошенничестве в Эстонии. Согласно недавнему решению суда, Йыги должен будет выплатить из своего кармана чрезвычайно крупную сумму: в общей сложности более 15 миллионов евро.

«В этой истории нет победителей и проигравших». Вейко Тынсо, член правления TB Works, дочерней компании Technobalt, бывшего делового партнера E-Profil, сказал эти горькие слова, комментируя решение уездного суда.

Подробнее читайте в статье Äripäev.

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