Тоомас Йыги, бывший член правления и владелец промышленной компании E-Profile, которая вела впечатляющий бизнес, но разорилась, должен будет выплатить компенсацию инвесторам, пишет Äripäev.
Крупнейшее банковское мошенничество в Эстонии: экс-глава топ-фирмы должен выплатить 15 миллионов евро
Как утверждается, это крупнейшее дело о банковском мошенничестве в Эстонии. Согласно недавнему решению суда, Йыги должен будет выплатить из своего кармана чрезвычайно крупную сумму: в общей сложности более 15 миллионов евро.
«В этой истории нет победителей и проигравших». Вейко Тынсо, член правления TB Works, дочерней компании Technobalt, бывшего делового партнера E-Profil, сказал эти горькие слова, комментируя решение уездного суда.
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