Банковские кредиты станут еще дороже: ЕЦБ повышает процентные ставки

Совет Европейского центрбанка (ЕЦБ) принял решение поднять три базовые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, или 0,25 процентных пункта, и установить процентную ставку по основным операциям рефинансирования на уровне 4 процентов, процентную ставку для варианта фиксированного кредитования на уровне 4,25 процента и процентную ставку по варианту фиксированного депозита на уровне 3,5 процента с 21 июня.
По данным ЕЦБ, это решение отражает обновленную оценку прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики. Согласно июньскому макроэкономическому прогнозу экспертов Евросистемы, общая инфляция составит в среднем 5,4% в 2023 году, 3% в 2024 году и 2,2% в 2025 году. Показатели ценового давления остаются высокими, хотя есть некоторые признаки смягчения.
Эксперты Евросистемы также пересмотрели свой прогноз инфляции без продовольственной и энергетической составляющих в сторону повышения, особенно на 2023 и 2024 годы. Причиной этого являются предыдущие более высокие, чем ожидалось, показатели и влияние сильного рынка труда на замедление темпов инфляции. По текущей оценке экспертов, инфляция должна составить 5,1 процента в 2023 году, 3 процента в 2024 году и 2,3 процента в 2025 году.
Прогнозы экономического роста на 2023 и 2024 годы несколько пересмотрены в сторону понижения. Согласно их прогнозам, ожидается, что экономика вырастет на 0,9% в 2023 году, 1,5% в 2024 году и 1,6% в 2025 году.
В то же время по оценке центробанка эффект предыдущего повышения базовой процентной ставки мощно отражается на финансовых условиях и постепенно на экономике в целом - стоимость заимствований резко возросла, а рост кредитования замедляется. Поскольку ожидается, что ужесточение условий финансирования еще больше ослабит спрос, это является основной причиной, по которой ожидается дальнейшее замедление инфляции и приближение к целевому показателю ЕЦБ.
Дальнейшие решения совета обеспечат доведение базовых процентных ставок до достаточно ограничительного уровня, чтобы инфляция вовремя вернулась к среднесрочной цели в 2 процента, и будут удерживаться на этом уровне до тех пор, пока это необходимо, заявил центральный банк. Решения о том, насколько ограничительным и как долго уместно применять этот подход, по-прежнему будут принимать на основе данных. В частности, решения по процентным ставкам по-прежнему зависят от оценки Советом перспектив инфляции в контексте поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности передачи денежно-кредитной политики.
Совет ЕЦБ подтверждает, что реинвестирование в рамках программы покупки активов будет приостановлено с июля 2023 года. Размер портфеля плана покупки активов будет уменьшаться умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема не будет реинвестировать все основные выплаты по ценным бумагам с наступающим сроком погашения. Снижение составит в среднем 15 млрд евро в месяц до конца июня 2023 года.
Кредиты становятся дороже
Решения Европейского центрального банка по процентным ставкам также повлияют на стоимость кредитов для обычных потребителей. Банковские кредиты для обычных потребителей в основном привязаны к Euribor. Euribor, или межбанковская ставка предложения евро, - это средняя процентная ставка, используемая европейскими банками для кредитования друг друга и своих клиентов.
Euribor используется в Эстонии для жилищных кредитов и лизинга и привязан к определенному сроку погашения, чаще всего к 3, 6 или 12-месячным ставкам Euribor.
Если Европейский центральный банк примет решение о повышении ставок, Euribor также повысится.