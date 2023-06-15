Банковские кредиты станут еще дороже: ЕЦБ повышает процентные ставки

По данным ЕЦБ, это решение отражает обновленную оценку прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики. Согласно июньскому макроэкономическому прогнозу экспертов Евросистемы, общая инфляция составит в среднем 5,4% в 2023 году, 3% в 2024 году и 2,2% в 2025 году. Показатели ценового давления остаются высокими, хотя есть некоторые признаки смягчения.

Эксперты Евросистемы также пересмотрели свой прогноз инфляции без продовольственной и энергетической составляющих в сторону повышения, особенно на 2023 и 2024 годы. Причиной этого являются предыдущие более высокие, чем ожидалось, показатели и влияние сильного рынка труда на замедление темпов инфляции. По текущей оценке экспертов, инфляция должна составить 5,1 процента в 2023 году, 3 процента в 2024 году и 2,3 процента в 2025 году.

Прогнозы экономического роста на 2023 и 2024 годы несколько пересмотрены в сторону понижения. Согласно их прогнозам, ожидается, что экономика вырастет на 0,9% в 2023 году, 1,5% в 2024 году и 1,6% в 2025 году.

В то же время по оценке центробанка эффект предыдущего повышения базовой процентной ставки мощно отражается на финансовых условиях и постепенно на экономике в целом - стоимость заимствований резко возросла, а рост кредитования замедляется. Поскольку ожидается, что ужесточение условий финансирования еще больше ослабит спрос, это является основной причиной, по которой ожидается дальнейшее замедление инфляции и приближение к целевому показателю ЕЦБ.