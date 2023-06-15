Какие европейские страны больше всего доверяют СМИ?

В отчете «Цифровые новости 2023» Института Рейтер было опрошено более 93 000 человек на 46 рынках, охватывающих половину населения мира.

Доверие к новостям в международном масштабе снизилось на два процентных пункта, при этом четыре из десяти человек заявили, что в основном доверяют большинству новостей.

Однако за общими международными показателями скрывается огромная разница между отдельными странами.

The report finds declining interest in news in a large number of countries



📍 The decline is especially striking in Spain (34 points since 2015), UK (27) and France (23).

📍Interest is lower amongst women and young, with the falls often greatest in polarised countries. 7/14 pic.twitter.com/QZUQfSon7o — nicnewman (@nicnewman) June 14, 2023

Самый высокий уровень доверия к СМИ - в Финляндии (69%). Среди других европейских стран с очень высоким показателем - Португалия, Дания, Норвегия и Швеция.

В отчете говорится, что уровень доверия ниже в странах с «более высокой степенью политической поляризации», таких как Венгрия и Греция. В докладе отмечается, что Греция пережила год, «характеризующийся острыми спорами о свободе прессы и независимости СМИ».

Существуют различия и между новостными агентствами. Например, в Великобритании только 33% опрошенных заявили, что доверяют большинству новостей большую часть времени. При этом Би-би-си доверяют 61%, не сильно отстают и другие крупные вещательные компании.