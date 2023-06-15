Эстония выделила 100 000 евро на гуманитарную помощь Сирии

Спустя двенадцать лет после начала военного конфликта Сирия переживает один из самых сложных гуманитарных кризисов в мире: в гуманитарной помощи нуждаются 14,6 млн человек, в том числе 4,3 млн женщин, 6,5 млн детей и 4,2 млн инвалидов. Конфликт затрагивает и соседние с Сирией страны, где находятся миллионы людей, которые были вынуждены покинуть государство на Ближнем Востоке.

«В Сирии насчитывается 2,4 млн детей школьного возраста, которые не могут ходить в школу и подвергаются большому риску стать жертвой детского труда, ранних и принудительных браков, торговли людьми и вербовки в военные формирования, - сказал глава эстонской делегации, посол Мартен Кокк. - За последний год гуманитарные потребности усилились в связи с февральским землетрясением, вспышкой холеры и ухудшением социально-экономической ситуации. Кроме того, беспрепятственный гуманитарный доступ, в том числе трансграничный, имеет решающее значение для охвата всех нуждающихся».

Посол также отметил важность комплексного и серьезного политического решения в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, отвечающего ожиданиям сирийцев.

Департамент ООН по координации гуманитарных вопросов является центральным координатором жизненно важной гуманитарной помощи в Сирии и регионе.