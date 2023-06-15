«Отечество», выступающее против пакета повышения налогов, запланированного коалицией, отправило Кае Каллас (Партия реформ) символический «налоговый топор», чтобы продемонстрировать свой настрой. «Вам топор, а нам ваша прежняя политика защиты низких налогов», – заявил лидер «Отечества» Урмас Рейнсалу.
«Отечество» отправило Кае Каллас красный топор в знак протеста против повышения налогов
«Отечество» развернуло масштабную кампанию против повышения налогов: депутаты от партии разместили в своих соцсетях видеоролики, объясняющие, почему они выступают против налогового пакета.
«В среду правительство во главе с вами начало продавливать в Рийгикогу пакет повышения налогов с привязкой к вотуму доверия. Курьезно вносить такие масштабные изменения без содержательных переговоров и согласований с заинтересованными сторонами. 72 часа, отведенные на формирование мнения, воспринимаются как издевка», – говорится в письме, отправленном Рейнсалу премьер-министру.
«Хотят повысить большую часть государственных налогов. Тем не менее, по данным за первый квартал, в Эстонии наблюдается общий экономический спад на 3,2 процента, охватывающий различные сектора. В этой ситуации повышение налогов без разбора наносит ущерб как предпринимательской среде Эстонии, так и способности потребителей обеспечивать себя».
По словам Рейнсалу, повышение налогов на потребление вызовет дополнительное инфляционное давление.
«Повышение налогов на предпринимательство и рабочую силу наносит ущерб экономическому климату и, по мнению предпринимательских организаций, разрушает стабильность и благонадежность налоговой среды. У правительства нет политики экономического роста. Более того, при дестабилизации налоговой среды рецессия существенно усиливается, и ставятся под угрозу рабочие места жителей Эстонии», – написал он.
Премьер-министру также предъявляют претензии в том, что она не проанализировала социальное воздействие: «Так, например, главные редакторы издательств СМИ заявляют в своем публичном обращении, что ваше повышение НСО для издательств СМИ будет способствовать увеличению влияния российской пропаганды в Эстонии».
«Ваше объяснение состояло в том, что необходимо упорядочить финансовую политику государства, – написал Рейнсалу Каллас, добавив, что они оба знают, что это не так. – Эти повышения налогов предназначены для реализации налоговой реформы вашей партии. Перед выборами в Министерстве финансов оценили это как самое дорогое предвыборное обещание, цена которого достигает почти 2 миллиардов евро в общем исчислении за четыре года».
«Ответ вашей партии на проблемы общества: нужно поднять существующие налоги и ввести новые! Впереди ряд новых повышений налогов, начиная с налогообложения домов и автомобилей».
По словам Рейнсалу, налогоплательщики и предприниматели остались без защиты. «Перед выборами Партия реформ обещала защиту налогоплательщиков и низкие налоги. К настоящему времени родилась новая действительность, и ваша партия, к сожалению, идеологически стала новыми красными».
«Ваше видение состоит в том, чтобы обложить налогом богатство Эстонии. На самом деле, у нас будет новое социальное явление: налоговая бедность», – сказал Рейнсалу.
«Я посылаю вам этот красный налоговый топор как символ налоговой политики вашего правительства, топор, который поражает трудящихся и предпринимателей, – заявил лидер «Отечества», обещая защитить налогоплательщиков. – У вас будет топор, у нас будет ваша прежняя политика защиты низких налогов».