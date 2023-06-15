«Отечество» отправило Кае Каллас красный топор в знак протеста против повышения налогов

«Отечество» развернуло масштабную кампанию против повышения налогов: депутаты от партии разместили в своих соцсетях видеоролики, объясняющие, почему они выступают против налогового пакета.

«В среду правительство во главе с вами начало продавливать в Рийгикогу пакет повышения налогов с привязкой к вотуму доверия. Курьезно вносить такие масштабные изменения без содержательных переговоров и согласований с заинтересованными сторонами. 72 часа, отведенные на формирование мнения, воспринимаются как издевка», – говорится в письме, отправленном Рейнсалу премьер-министру.

«Хотят повысить большую часть государственных налогов. Тем не менее, по данным за первый квартал, в Эстонии наблюдается общий экономический спад на 3,2 процента, охватывающий различные сектора. В этой ситуации повышение налогов без разбора наносит ущерб как предпринимательской среде Эстонии, так и способности потребителей обеспечивать себя».

По словам Рейнсалу, повышение налогов на потребление вызовет дополнительное инфляционное давление.

«Повышение налогов на предпринимательство и рабочую силу наносит ущерб экономическому климату и, по мнению предпринимательских организаций, разрушает стабильность и благонадежность налоговой среды. У правительства нет политики экономического роста. Более того, при дестабилизации налоговой среды рецессия существенно усиливается, и ставятся под угрозу рабочие места жителей Эстонии», – написал он.