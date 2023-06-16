ДОРОГОЕ НЕБО ⟩ Студия Postimees: на авиарынке опять турбулентность?

Бюджетные авиакомпании продолжают вычеркивать из своих планов Эстонию. Ирландский лоукостер Ryanair прекращает с ноября полеты в Рим, продолжая обслуживать семь маршрутов из Таллинна. Порядка 10 направлений, на пару с венгерской авиафирмой Wizz Air, было закрыто уже к началу этого года. Почему бюджетные авиаперевозчики не жалуют Эстонию? Что будет с ценами на авиабилеты?