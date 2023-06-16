Пт, 16.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ДОРОГОЕ НЕБО ⟩ Студия Postimees: на авиарынке опять турбулентность?

11:00 комментирует Таллиннский аэропорт
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook Twitter
Comments

Бюджетные авиакомпании продолжают вычеркивать из своих планов Эстонию. Ирландский лоукостер Ryanair прекращает с ноября полеты в Рим, продолжая обслуживать семь маршрутов из Таллинна. Порядка 10 направлений, на пару с венгерской авиафирмой Wizz Air, было закрыто уже к началу этого года. Почему бюджетные авиаперевозчики не жалуют Эстонию? Что будет с ценами на авиабилеты?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта, коммерческий директор предприятия Ээро Пяргмяэ. Смотрите интервью в 11:00!

  • Насколько сложными были недавно завершившиеся переговоры с Ryanair?
  • Кто заменит бюджетные авиакомпании? Равнозначна ли это замена?
  • Как сворачивание деятельности лоукостеров влияет на стоимость авиабилетов?
  • Пласт пассажиров-бюджетников больше не интересен авиарынку Эстонии?
  • В приоритете – гочиновники и бизнесмены, и соответственно – полеты в крупные европейские города?
  • Все ли усилия приложены для того, чтобы Эстония не превращалась в авиационную периферию?
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх