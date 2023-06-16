Бюджетные авиакомпании продолжают вычеркивать из своих планов Эстонию. Ирландский лоукостер Ryanair прекращает с ноября полеты в Рим, продолжая обслуживать семь маршрутов из Таллинна. Порядка 10 направлений, на пару с венгерской авиафирмой Wizz Air, было закрыто уже к началу этого года. Почему бюджетные авиаперевозчики не жалуют Эстонию? Что будет с ценами на авиабилеты?
ДОРОГОЕ НЕБО ⟩ Студия Postimees: на авиарынке опять турбулентность?
11:00 комментирует Таллиннский аэропорт
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта, коммерческий директор предприятия Ээро Пяргмяэ. Смотрите интервью в 11:00!
- Насколько сложными были недавно завершившиеся переговоры с Ryanair?
- Кто заменит бюджетные авиакомпании? Равнозначна ли это замена?
- Как сворачивание деятельности лоукостеров влияет на стоимость авиабилетов?
- Пласт пассажиров-бюджетников больше не интересен авиарынку Эстонии?
- В приоритете – гочиновники и бизнесмены, и соответственно – полеты в крупные европейские города?
- Все ли усилия приложены для того, чтобы Эстония не превращалась в авиационную периферию?