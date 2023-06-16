РЕКОРДЫ В ПРОШЛОМ ⟩ Таллиннский аэропорт: лоукостеры еще вернутся

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта, коммерческий директор предприятия Ээро Пяргмяэ.

Выдержки из беседы:

– Неприятная новость для тех, кто пользуется бюджетными маршрутами: с ноября прекращаются прямые полеты в Рим. Почему лоукостерам сложно работать с Таллиннским аэропортом?

– Два года назад ситуация была иной – лоукостеры искали во время пандемии аэропорты, из которых можно было хоть куда-то летать. Авиарынок Эстонии был открыт в то время, когда многие большие рынки были еще закрыты. Например, Германия или Великобритания.

В минувшем году лоукостеры обеспечили Эстонии очень большие объемы пассажиропотока, открыли много линий и проявляли больше гибкости в распределении объемов и маршрутов, чем традиционные авиакомпании, которые завязаны на аэропорты-хабы. Последние до сих полностью не вернулись к допандемийным показателям, их восстановление продолжается.

Гибкость лоукостеров позволила им продать в минувшем году больше миллиона билетов в Эстонии. Это очень много! Ранее ничего подобного не было.

Билеты на их рейсы были очень дешевые. Такая ситуация не могла продолжаться долго.

– Почему Таллиннский аэропорт не смог удержать заданную планку и упустил целый ряд прямых направлений от лоукостеров?

– Билеты были слишком дешевы. Wizz Air за счет итальянских направлений (за исключением Милана) не получил никакой прибыли, убыточные линии пришлось закрыть.