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РЕКОРДЫ В ПРОШЛОМ ⟩ Таллиннский аэропорт: лоукостеры еще вернутся

"Уступок не будет"
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Миллион билетов за год – рекорд лоукостеров в Эстонии
  • Билеты были слишком дешевы, линии не окупились
  • Аэропортые сборы в Таллинне равны для всех

Ирландский лоукостер Ryanair прекращает с ноября прямые полеты в Рим, продолжая обслуживать семь маршрутов из Таллинна. Порядка 10 направлений, на пару с венгерской авиафирмой Wizz Air, было закрыто уже к началу этого года. Почему бюджетные авиакомпании покидают Эстонию?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта, коммерческий директор предприятия Ээро Пяргмяэ.

Выдержки из беседы:

– Неприятная новость для тех, кто пользуется бюджетными маршрутами: с ноября прекращаются прямые полеты в Рим. Почему лоукостерам сложно работать с Таллиннским аэропортом?

– Два года назад ситуация была иной – лоукостеры искали во время пандемии аэропорты, из которых можно было хоть куда-то летать. Авиарынок Эстонии был открыт в то время, когда многие большие рынки были еще закрыты. Например, Германия или Великобритания.

В минувшем году лоукостеры обеспечили Эстонии очень большие объемы пассажиропотока, открыли много линий и проявляли больше гибкости в распределении объемов и маршрутов, чем традиционные авиакомпании, которые завязаны на аэропорты-хабы. Последние до сих полностью не вернулись к допандемийным показателям, их восстановление продолжается.

Гибкость лоукостеров позволила им продать в минувшем году больше миллиона билетов в Эстонии. Это очень много! Ранее ничего подобного не было.

Билеты на их рейсы были очень дешевые. Такая ситуация не могла продолжаться долго.

– Почему Таллиннский аэропорт не смог удержать заданную планку и упустил целый ряд прямых направлений от лоукостеров?

– Билеты были слишком дешевы. Wizz Air за счет итальянских направлений (за исключением Милана) не получил никакой прибыли, убыточные линии пришлось закрыть.

– При этом в прессе озвучивались другие причины разрыва – повышение аэропортных сборов в Таллиннском аэропорту на 30%, отсутствие гибкости в переговорах. Недавнее обострение ситуации с компанией Ryan Air, приостановившей продажи билетов на осенне-зимний период, тоже указывает на непростые переговоры…

– Ryan Air – большая, успешная и очень агрессивная авиакомпания, для которой очень важны низкие аэропортные сборы.

На данный момент из Таллинна летает 14 авиаперевозчиков, и сборы равны для всех: и для Ryan Air, и для Lufthansa. Так что гибкости в ЕС нет и не будет.

У аэропортов нет пространства для маневров со сборами, поскольку они подчинены строгой регуляции в странах ЕС, включая Эстонию. Возможности для проявления гибкости с нашей стороны – минимальны.

– Что будет с ценами на авиабилеты? Как снижение конкуренции со стороны лоукостеров влияет на стоимость авиабилетов?

– Сейчас на авиарынке ЕС цены вышли на плато: примерно –10% от допандемийного уровня. Все ресурсы и экипажи задействованы. Спрос превышает предложение, и это позволяет повышать цены. То, что год назад можно было купить за 100 евро, теперь стоит 250 евро.

– Снижение конкуренции со стороны лоукостеров позволит другим авиакомпаниям еще больше поднять цены в Таллинне?

– Три месяца назад цены на летние рейсы были довольно высокими. Сейчас началась стагнация экономики. Уже заметно, что авиабилеты понемногу дешевеют. Так что рынок отрегулирует цены. К тому же границы между ценами лоукостеров и традиционных авиакомпаний размываются. И даже бюджетные авиакомпании не могут не заметить, что платежеспособность эстонских пассажиров достаточно высока.

Не думаю, что лоукостеры должны уйти с эстонского рынка.

Лоукостеры еще придут в Эстонию и откроют новые линии. Ryanair недавно заказал 150 новых самолетов, и они должны будут куда-то летать.

Невозможно все самолеты отправить на германский или британский рынок. Они появятся и в Эстонии! Мы работаем над тем, чтобы прямых маршрутов от бюджетных авиакомпаний стало больше.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: на авиарынке опять турбулентность? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand
Студия Postimees: на авиарынке опять турбулентность? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand Фото: Tairo Lutter
  • Насколько сложными были недавно завершившиеся переговоры с Ryanair?
  • Кто заменит бюджетные авиакомпании? Равнозначна ли это замена?
  • Как сворачивание деятельности лоукостеров влияет на стоимость авиабилетов?
  • Пласт пассажиров-бюджетников больше не интересен авиарынку Эстонии?
  • В приоритете – госчиновники и бизнесмены и, соответственно, – полеты в крупные европейские города?
  • Все ли усилия приложены для того, чтобы Эстония не превращалась в авиационную периферию?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand 

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