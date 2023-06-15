Пляжная зона вдоль Пирита-теэ будет очищена от водорослей

Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) объявил тендер на поиск подрядчика для очистки от водорослей пляжной зоны вдоль улицы Пирита в Таллинне.
Маарья Кютта, руководитель проекта KIK, пояснила, что разложение водорослей, скапливающихся на пляже и у кромки воды, сопровождается неприятным запахом, что, в свою очередь, снижает ценность важного для горожан места отдыха. «Поэтому важно, чтобы мы быстро нашли подрядчика, готового выполнить работы по уборке как на пляже, так и в воде, чтобы жители Таллинна и его гости могли приятно проводить время у моря летом», – сказала Кютта.
Причиной скопления водорослей является эвтрофикация Таллиннского залива и вынос питательных веществ в море водами реки Пирита. Богатые питательными веществами и микробами дождевые воды также сбрасываются в Таллиннский залив. К сожалению, простого решения проблемы не существует, поэтому в настоящее время наиболее эффективным способом является удаление вышедших на поверхность водорослей.
Работы по очистке от водорослей необходимо проводить 1–3 раза, по мере необходимости, в период с июля по сентябрь 2023 года. Точный участок работ находится примерно на двухкилометровом участке от улицы Пикксильма до замка Маарьямяэ. Водоросли необходимо собирать как с пляжа, так и из воды, а также удалять мусор, накопившийся на водорослевых матах и внутри них. Собранные водоросли и другие отходы необходимо перерабатывать в соответствии с действующими требованиями по обращению с отходами или, по возможности, использовать для производства биогаза.