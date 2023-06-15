Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 июня: политические страсти накаляются, парализует ли Праздник песни и танца движение в Таллинне, ветер и солнце обеспечат электричеством и «Модный поворот» в интеграции
Сегодня в выпуске:
- Пока в Рийгикогу из-за тактики затягивания накаляются страсти, нервы членов кабинета министров тоже начинают сдавать под таким напором оппозиции. Репортаж нашего корреспондента с самой эмоциональной за последние месяцы пресс-конференции правительства.
- Коротко по стране: крики и угрозы в зале парламента, тюрьма для алководителя и успешное возвращение на родину эстонских логистов.
- Во время XIII Молодежного праздника песни и танца, который пройдет в Таллинне с 30 июня по 2 июля, движение в столице будет еще более затруднено. Что обещают сделать власти города и как не попасть в пробку на улицах Таллинна - в нашем сюжете.
- В Международный день ветра на Северо-Востоке Эстонии запущен первый гибридный комплекс генерации электроэнергии, в котором работают как ветряки, так и солнечные панели. Наш корреспондент в регионе выяснял, какое количество домохозяйств смогут быть обеспечены электричеством.
- Мировые новости: о гибели мигрантов в Греции, нашествии сверчков в США и кто выступил перед парламентариями в Колумбии.
- Новый подход к интеграции и изучению эстонского языка. Уникальный проект «Модный поворот», проходивший на Северо-Востоке, собрал дизайнеров-любителей, которые параллельно проходили и языковую практику.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 15 июня.