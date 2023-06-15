«Новости в 7» за 15 июня: политические страсти накаляются, парализует ли Праздник песни и танца движение в Таллинне, ветер и солнце обеспечат электричеством и «Модный поворот» в интеграции

Сегодня в выпуске:

- Пока в Рийгикогу из-за тактики затягивания накаляются страсти, нервы членов кабинета министров тоже начинают сдавать под таким напором оппозиции. Репортаж нашего корреспондента с самой эмоциональной за последние месяцы пресс-конференции правительства.

- Коротко по стране: крики и угрозы в зале парламента, тюрьма для алководителя и успешное возвращение на родину эстонских логистов.

- Во время XIII Молодежного праздника песни и танца, который пройдет в Таллинне с 30 июня по 2 июля, движение в столице будет еще более затруднено. Что обещают сделать власти города и как не попасть в пробку на улицах Таллинна - в нашем сюжете.

- В Международный день ветра на Северо-Востоке Эстонии запущен первый гибридный комплекс генерации электроэнергии, в котором работают как ветряки, так и солнечные панели. Наш корреспондент в регионе выяснял, какое количество домохозяйств смогут быть обеспечены электричеством.

- Мировые новости: о гибели мигрантов в Греции, нашествии сверчков в США и кто выступил перед парламентариями в Колумбии.

- Новый подход к интеграции и изучению эстонского языка. Уникальный проект «Модный поворот», проходивший на Северо-Востоке, собрал дизайнеров-любителей, которые параллельно проходили и языковую практику.