Вотум недоверия Катри Райк выражен не будет. Пока

На заседании Нарвского городского собрания депутаты не инициировали выражение вотума недоверия мэру Нарвы Катри Райк, зато объявили о появлении новой коалиции Respekt.
Несмотря на то, что в последнее время ходили разговоры о возможном выражении вотума недоверия Катри Райк, на очередном заседании горсобрания, состоявшемся 15 июня, вотум инициирован не был. Не были представлены и необходимые для поднятия этой темы подписи.
При этом было объявлено о создании новой коалиции Respekt, в которую вошли восемь человек: Андрей Фишер, Юрий Рауд, Денис Ларченко, Антон Праткунас, Владимир Жаворонков, Андрей Яковлев, Анна Коваленко и Яна Кондрашова, возглавившая фракцию.
«Коалиция формировалась с целью продолжать работу, в первую очередь это касалось намеченных реформ. В какой-то момент оказалось, что господин Орлов решил заняться собственной игрой. Недовольных этим оказалось много, их можно было сплотить, что, собственно, мы и сделали», - рассказал о появлении Respekt Денис Ларченко, который стал одним из заместителей председателя новой фракции. Вторым заместителем был назначен Владимир Жаворонков.
О своем решении покинуть фракцию Narva Tulevik и присоединиться к фракции Respekt рассказал и Андрей Фишер.
«Тот факт, что Орлов стал инициатором выражения вотума недоверия Катри Райк, противоречит самой сути того, для чего фракция Narva Tulevik создавалась, ведь она формировалась на основе списка Катри Райк», - пояснил Фишер.
Он добавил, что в результате этого конфликта сложилось впечатление, что вся фракция поддерживает идею вотума недоверия, хотя на самом деле внутри фракции это никогда не обсуждалось, и никто не давал Орлову полномочий для таких действий.
«Новая фракция - это, по сути, воссоздание изначального списка Катри Райк. Это, своего рода, восстановление справедливости», - отметил Андрей.
Сама Катри призналась, что устала от нестабильности в правительстве, и что подобные «смутные настроения» в горсобрании, несомненно, влияют и на имидж города. «Это дестабилизирует не только меня, но и работу всей горуправы», - заявила мэр Нарвы. Также Катри пояснила, что она не может изменить требования к директорам школ и детских садов, согласно которым они должны иметь категорию С1.
Напоминаем, что разговоры о том, что Вадим Орлов собирает подписи для инициирования вотума недоверия, начались сразу после того, как Катри Райк отправила требования подтвердить наличие категории С1 двум директорам школ и двум директорам детских садов. Директорами школ являются Елена Каврус (сестра Вадима Орлова) и Елизавета Чертова.
Однако бывший мэр Нарвы и нынешний председатель фракции Narva Heaks Алексей Евграфов считает, что вотум недоверия Катри - дело времени.
«Наша фракция последовательна в своем желании видеть на этом посту другого мэра, и мы в эту сторону движемся. Но шаги будем предпринимать тогда, когда в зале горсобрания будет сидеть 16 человек, готовых этот вотум поддержать», - сказал Евграфов. «Смею заверить, что желающих поднять руку за отставку действующего мэра больше, чем тех, кто хочет ее видеть на этом посту», - добавил он, посоветовав мэру сконцентрироваться на работе горуправы и не расслабляться.
До 15 августа депутаты горсобрания отправляются «на каникулы», поэтому пока вопрос с вотумом недоверия Катри Райк закрыт.