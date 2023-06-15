Вотум недоверия Катри Райк выражен не будет. Пока

Заседание Нарвского горсобрания. Фото: Postimees

«Новая фракция - это, по сути, воссоздание изначального списка Катри Райк. Это, своего рода, восстановление справедливости», - отметил Андрей.

Сама Катри призналась, что устала от нестабильности в правительстве, и что подобные «смутные настроения» в горсобрании, несомненно, влияют и на имидж города. «Это дестабилизирует не только меня, но и работу всей горуправы», - заявила мэр Нарвы. Также Катри пояснила, что она не может изменить требования к директорам школ и детских садов, согласно которым они должны иметь категорию С1.

Напоминаем, что разговоры о том, что Вадим Орлов собирает подписи для инициирования вотума недоверия, начались сразу после того, как Катри Райк отправила требования подтвердить наличие категории С1 двум директорам школ и двум директорам детских садов. Директорами школ являются Елена Каврус (сестра Вадима Орлова) и Елизавета Чертова.

Однако бывший мэр Нарвы и нынешний председатель фракции Narva Heaks Алексей Евграфов считает, что вотум недоверия Катри - дело времени.

«Наша фракция последовательна в своем желании видеть на этом посту другого мэра, и мы в эту сторону движемся. Но шаги будем предпринимать тогда, когда в зале горсобрания будет сидеть 16 человек, готовых этот вотум поддержать», - сказал Евграфов. «Смею заверить, что желающих поднять руку за отставку действующего мэра больше, чем тех, кто хочет ее видеть на этом посту», - добавил он, посоветовав мэру сконцентрироваться на работе горуправы и не расслабляться.