"БЕЛЫЕ НОЧИ" В ХААПСАЛУ ⟩ Маэстро Ярви пригласил русских слушателей в любимый город Чайковского

Маэстро Ярви пригласил всех русских слушателей на большой концерт под открытым небом пятничным вечером, 16 июня, на замковой площади Хаапсалу. Дирижер подчеркнул, что в этот теплый летний вечер музыканты будут играть только красивую музыку – под стать поре Ивана Купалы, и в шутку назвал композитора Петра Чайковского – одним из трех великих эстонцев. Стоит отметить, что фестиваль "Белые ночи" в Хаапсалу год назад перенял эстафету от фестиваля Чайковского, проходившего в этом городе с 2017 года.

"Мы едем с ERSO в Хаапсалу – любимое место отдыха Чайковского, Тобиаса и Креэка. Это три больших композитора, три великих эстонца. Во времена царской России Чайковский очень любил посещать Хаапсалу. «Воспоминания о Гапсале» – красивейшее сочинение Чайковского", – отметил маэстро.

Озвучил Неэме Ярви и любопытный факт в своей блистательной карьере: "В Хаапсалу мы будем выступать впервые с Эстонским симфоническим оркестром и Национальным мужским хором".

Концерты под открытым небом маэстро назвал хорошей вещью: "Никогда не знаешь, чего ждать от нашей погоды, но на этот раз прогноз – отличный! Концерты под открытым небом – хорошая вещь. Обычно на них много гостей собирается, и даже местные жители приходят. Русские слушатели, пожалуйста, приезжайте в Хаапсалу! Всего 100 километров и вы услышите хорошую музыку в живом исполнении! Мы будем играть только самое красивое – под стать поре Ивана Купалы. Такая музыка никогда на надоест, в нее влюбляются на всю жизнь".

Маэстро Неэме Ярви, недавно отметивший 86-летие, активно продолжает свою творческую деятельность по всему миру. Этим летом в Эстонии у него запланировано три концерта: 16 июня в Хаапсалу, 21 июня концерт с ERSO в Таллинне и в июле он встанет за дирижерский пульт на Пярнуском фестивале, где также предусмотрены его мастер-классы.

"Это здорово, что передо мной еще открывается такая перспектива. Я счастлив жить на этом свете, пока у меня есть цель – возможность делать музыку. Для меня без музыки жизни нет!" – резюмировал маэстро.