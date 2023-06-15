"БЕЛЫЕ НОЧИ" В ХААПСАЛУ ⟩ Маэстро Ярви пригласил русских слушателей в любимый город Чайковского

В Хаапсалу стартовал фестиваль классической музыки "Белые ночи", который продлится в курортном городе до 18 июня. Кульминацией фестивальной программы станет выступление на замковой площади Хаапсалу национального симфонического оркестра и мужского хора под управлением прославленного дирижера Неэме Ярви.
Маэстро Ярви пригласил всех русских слушателей на большой концерт под открытым небом пятничным вечером, 16 июня, на замковой площади Хаапсалу. Дирижер подчеркнул, что в этот теплый летний вечер музыканты будут играть только красивую музыку – под стать поре Ивана Купалы, и в шутку назвал композитора Петра Чайковского – одним из трех великих эстонцев. Стоит отметить, что фестиваль "Белые ночи" в Хаапсалу год назад перенял эстафету от фестиваля Чайковского, проходившего в этом городе с 2017 года.
"Мы едем с ERSO в Хаапсалу – любимое место отдыха Чайковского, Тобиаса и Креэка. Это три больших композитора, три великих эстонца. Во времена царской России Чайковский очень любил посещать Хаапсалу. «Воспоминания о Гапсале» – красивейшее сочинение Чайковского", – отметил маэстро.
Озвучил Неэме Ярви и любопытный факт в своей блистательной карьере: "В Хаапсалу мы будем выступать впервые с Эстонским симфоническим оркестром и Национальным мужским хором".
Концерты под открытым небом маэстро назвал хорошей вещью: "Никогда не знаешь, чего ждать от нашей погоды, но на этот раз прогноз – отличный! Концерты под открытым небом – хорошая вещь. Обычно на них много гостей собирается, и даже местные жители приходят. Русские слушатели, пожалуйста, приезжайте в Хаапсалу! Всего 100 километров и вы услышите хорошую музыку в живом исполнении! Мы будем играть только самое красивое – под стать поре Ивана Купалы. Такая музыка никогда на надоест, в нее влюбляются на всю жизнь".
Маэстро Неэме Ярви, недавно отметивший 86-летие, активно продолжает свою творческую деятельность по всему миру. Этим летом в Эстонии у него запланировано три концерта: 16 июня в Хаапсалу, 21 июня концерт с ERSO в Таллинне и в июле он встанет за дирижерский пульт на Пярнуском фестивале, где также предусмотрены его мастер-классы.
"Это здорово, что передо мной еще открывается такая перспектива. Я счастлив жить на этом свете, пока у меня есть цель – возможность делать музыку. Для меня без музыки жизни нет!" – резюмировал маэстро.
Подробнее о фестивале здесь.