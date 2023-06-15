Кликнули по ссылке поиска Google? У вас есть шанс получить деньги от технологического гиганта

Для подачи заявления был создан отдельный веб-сайт, на котором предполагается, что индивидуальная выплата составит 7,70 долларов. Однако эта цифра может колебаться в зависимости от того, сколько людей подадут заявление на основании обоснованных претензий, сообщает The New York Times.

Пользователи, желающие подать жалобу, должны сообщить свое полное имя, адрес и адрес электронной почты до 31 июля.

Компенсация за нарушение частной жизни

В объединенном коллективном иске, поданном в 2013 году, компания Alphabet Inc. обвинила Google в намеренном хранении и систематическом и неоднократном раскрытии поисковых запросов и истории пользователей сторонним сайтам и компаниям. Согласно иску, это является нарушением Закона о конфиденциальности и обещаний Google своим пользователям.

В деле утверждалось, что поисковые запросы Google часто содержали конфиденциальную и личную информацию. Среди них были настоящие имена пользователей, адреса, номера телефонов, номера кредитных карт, номера социального страхования, номера финансовых счетов и многое другое. Все это повышало риск кражи личных данных, говорится в иске.

Компания Google до сих пор не признала свою вину. В рамках соглашения она должна, среди прочего, обновить свою страницу часто задаваемых вопросов и ключевых терминов, чтобы раскрыть информацию о том, как они делятся поисковыми запросами с третьими сторонами.

Как сообщается на сайте администратора требований, суд примет решение об утверждении соглашения на слушаниях 12 октября. Когда будут распределены выплаты, неясно. Даже если суд окончательно утвердит соглашение в октябре, апелляции все равно могут замедлить процесс.