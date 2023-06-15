«Это очень тяжелая битва». Что говорят об украинском контрнаступлении

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что украинская армия продвинулась примерно на километр на трех направлениях: в районе Бахмута и в двух местах на южном фронте.

За какое время произошло это продвижение, Маляр не уточняет, но по ее постам в телеграме можно предположить, что это - отчет за последний день.

По словам Маляр, украинские части наступают к северу от Бахмута и на участках, которые она называет бердянским и мариупольским направлениями - это два района на южном фронте, под Ореховым и южнее Великой Новоселки.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный командир Алексей Громов, выступая в четверг перед журналистами, повторил сообщения о том, что за последнюю неделю украинские войска освободили семь населенных пунктов, и добавил, что общая площадь освобожденной территории составила 103 кв. км.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что ситуация на фронте непростая, но «имеет позитивный характер», однако не стал вдаваться в подробности.

«Наши люди героичные - те военные, которые заходят сейчас на первую линию врага. Они встречают серьезное сопротивление. И это понятно, почему. Потому что России проиграть Украине эту контрнаступательную и оборонную операцию - это, я считаю, проиграть всю войну», - сказал Зеленский.