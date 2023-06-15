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НАТО рассматривает возможность продления срока полномочий Столтенберга

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron/REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что члены альянса должны решить, хотят ли они его сменить или продлить его девятилетний срок полномочий.

В преддверии саммита, который состоится в следующем месяце в столице Литвы Вильнюсе, 31 страна НАТО сейчас обсуждает вопрос о поиске преемника Столтенберга.

Срок полномочий бывшего премьер-министра Норвегии, который возглавлял альянс с 2014 года, был продлен на год до октября после того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен стала фаворитом в качестве его возможного преемника. В числе претендентов также находится министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Однако среди стран-членов НАТО до сих пор нет единого мнения, и дипломаты все чаще говорят о том, что что Столтенбергу будет предложено остаться.

64-летний Столтенберг повторил, что у него «нет намерения просить о продлении полномочий», но добавил, что решение должны принимать страны-члены НАТО.

«Что касается моего преемника, то это должны решить 31 союзник», - сказал Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Я несу ответственность за все решения, которые должен принять альянс, кроме одного, и это касается моего будущего - его должен решать 31 союзник», - заявил он.

По словам дипломатов из нескольких стран НАТО, кажется все более вероятным, что Столтенберга удастся убедить остаться на посту генерального секретаря.

Срок полномочий Столтенберга может быть продлен до саммита в Вашингтоне в следующем году, на котором будет отмечаться 75-летие альянса.

«Если альянс не сможет достичь консенсуса по кандидатуре преемника действующего генсека, то я, безусловно, выступаю за продление срока его полномочий, тем более что я ценю сотрудничество с ним», - сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

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