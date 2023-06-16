По данным опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank, 38 процентов жителей Эстонии пользуются возможностью получать дополнительный доход. Кроме того, почти каждый третий заинтересован в дополнительном заработке. При этом самым большим препятствием остается нехватка времени.
Более трети жителей Эстонии получают дополнительный доход: какие способы заработка самые популярные?
Результаты опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank, показывают, что 68 процентов жителей Эстонии в прошлом году занимались подработкой или думали о дополнительном заработке.
По сравнению с 2020 годом количество людей, зарабатывающих дополнительные деньги, увеличилось на пять процентов. Наиболее популярными способами дополнительного заработка являются фриланс и предоставление услуг. К ним относятся веб-дизайн, переводы, фотография, уход за детьми или консультирование.
Среди тех, кто получает доход в дополнение к основной работе, 47 процентов за последний месяц заработали до 200 евро, 32 процента – от 200 до 800 евро и более девяти процентов – свыше 800 евро. Большинство из них занимаются дополнительной работой более двух лет, а 11 процентов начали так работать в последние несколько месяцев.
Среди тех, кто в настоящее время не подрабатывает, 30 процентов были бы в этом заинтересованы. Что касается профессий, где подработка наиболее распространена, это менеджеры (41 процент) и неквалифицированные рабочие (42 процента). Если сравнивать доходы, то больше в дополнительной работе заинтересованы те, чей чистый доход составляет от 1500 до 1700 евро.
«Удовлетворенность человека своей работой оказывает большое влияние на деятельность по зарабатыванию дополнительных денег. Это хорошо иллюстрирует ситуация с молодыми людьми в возрасте 18-24 лет. Среди них карьера и зарплата являются основными источниками неудовлетворенности, и 40 процентов из них также готовы работать больше», – сказала руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.
Четверть населения Эстонии ничего не делает, чтобы заработать дополнительные деньги, и не заинтересована в этом. В то же время опрос показывает, что 46 процентов людей скорее недовольны или совсем не довольны размером своего дохода.
«Подработка – это один из способов увеличить доход и укрепить свое финансовое положение. Однако опрос показывает, что люди были бы мотивированы на это, если бы им платили 500 или более евро в месяц, – говорит Воометс. – Еще одним ограничением для получения дохода вне основной работы является нехватка времени, недостаток знаний, касающихся собственных навыков и возможностей, а также отсутствие денег, необходимых для начала бизнеса».
Пять советов для подработки
- Запишите все свои навыки и сильные стороны. На основе этого наметьте, какие услуги вы можете предложить или какие дополнительные задания вы готовы выполнять.
- Оглянитесь по сторонам и посмотрите, не нужна ли кому-нибудь помощь в чем-нибудь или в какой-нибудь области. Возможно, именно вы можете помочь.
- Cледите за возможностями подработки на порталах и сайтах по трудоустройству.
- Следите за грантами и обучением для начинающих предпринимателей. Это придаст вам смелости и даст инструменты для начала собственного бизнеса.
- Найдите наставника или друга-предпринимателя, который может дать вам советы и оказать поддержку в открытии бизнеса. Так вы не только получите хороший совет, но и найдете полезные контакты, чтобы предложить свои услуги.
В опросе, проведенном компанией Norstat по заказу Института финансов Swedbank, приняли участие тысяча жителей Эстонии. Дается репрезентативная выборка населения Эстонии в возрасте 18-74 лет. Опрос проводился в июне этого года. Предыдущий опрос о дополнительных доходах проводился в 2020 году.