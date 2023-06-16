Интервью ⟩ Светлана Тихановская: есть признаки ползучей оккупации Беларуси

- Лукашенко всегда был политическим маятником. То он зимой дружит с Россией, потому что ему нужен дешевый газ, то летом – с Европой, потому что ему нужны инвестиции. В 2020 году маятник налетел на препятствие. Лукашенко не захотел уходить и впутался уже в такие преступления, что ни одна западная страна не захотела иметь с ним дело. Ему не с кем играть, кроме как с Путиным. Я бы здесь хотела заметить, что Лукашенко всегда был среди лидеров стран бывшего СССР самым просоветским. В Беларуси есть и советский по своей структуре КГБ, и ранний постсоветский ГУБОПиК (Отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, созданное по аналогии с Россией 1990-х, где свой ГУБОП был упразднен в 2001 году – прим. ред.). В Беларуси в ходу вся советская символика.