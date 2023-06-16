Интервью ⟩ Светлана Тихановская: есть признаки ползучей оккупации Беларуси

В агрессивной войне, развязанной против Украины, роль Беларуси все больше сводится к плацдарму российской армии. В прошлом году России не удалось полноценно втянуть Беларусь в боевые действия, поэтому сейчас речь зашла о размещении ядерного оружия на ее территории. Светлана Тихановская, выигравшая в 2020 году президентские выборы в Беларуси, считает, что эти шаги могут побудить мировое сообщество к действиям и привести ее страну к долгожданным переменам.
В эти дни в Таллинне проходит ежегодная конференция европейских церквей, приглашенным спикером которой стала Светлана Тихановская. В августе исполнится три года, как она обошла на выборах Александра Лукашенко, не пожелавшего покидать президентское кресло и фальсифицировавшего подсчет голосов. Это вызвало волну массовых протестов, обернувшихся жестокими репрессиями и окончательным превращением Беларуси в страну-изгоя. Как и когда она сможет вернуться в европейскую политику, законно избранная глава Беларуси рассказала в интервью Rus.Postimees.
- Размещение нестратегических ядерных арсеналов в Беларуси, как утверждает Лукашенко, направлено на «снятие напряженности» в регионе. Что реально стоит за этими намерениями?
- Следует подчеркнуть, что размещение ядерного оружия на территории Беларуси противоречит нашей конституции и воле народа Беларуси. Лукашенко утверждает, что российское ядерное оружие – это «зонтик», который убережет страну от возможных атак. Но ведь никто не собирается нападать на Беларусь. Ясно, что диктатор легко может использовать это оружие, устроив любую провокацию на границе своих владений, чтобы оправдать свои последующие действия.
Для России же это важно, чтобы еще сильнее укорениться в Беларуси. Это тоже обоснование того, зачем она там – якобы затем, чтобы обеспечивать безопасность своих союзников. Независимость Беларуси и так на волоске. Мы видим признаки ползучей оккупации. Ядерное оружие будет одним из инструментов ее резкого усиления, ведь от него будет нелегко избавиться даже с наступлением перемен в стране. И, разумеется, если будет осуществлен запуск ракет из Беларуси, никто не будет разбираться, кто нажал кнопку. Грубо говоря, откуда вылетело – туда и прилетит.
- Ядерное оружие Российской Федерации в Беларуси – это признак дальнейшей потери суверенитета. Насколько Беларусь является сейчас независимой страной? И в какой степени она может быть независимой, учитывая ее положение?
- Мы не можем говорить сейчас о Беларуси как о целостной стране: власть там полностью отделена от народа. Лукашенко всецело подконтролен России. Он исполняет все приказы Путина, поскольку понимает, что без поддержки России вся выстроенная им вертикаль обрушится в одно мгновение. В этом смысле размещение ядерного оружия – это еще большая привязка к Путину и еще больший контроль с его стороны. Но мы не видим достаточной поддержки со стороны западных демократий, если сравнить нынешнюю ситуацию с эпохой падения СССР. Тогда Беларусь избавлялась от ядерного оружия под гарантии ее суверенитета.
Сейчас ядерное оружие может быть размещено что в Беларуси, что в Калининградской области, то есть с точки зрения НАТО находиться на равном удалении от стран альянса. Оппозиционная Беларусь говорит своим западным союзникам: посмотрите на ситуацию с позиций нашего суверенитета! Нужны санкции, нужно политическое давление. Но сейчас все внимание к Украине – с нами будут разбираться потом. Мы, разумеется, всячески поддерживаем этот консенсус, но стараемся напоминать и о себе. Потому что время может быть упущено.
- Неполных три года назад внимания к Беларуси было достаточно, хотя и пассивного. А до этого Лукашенко пытался сделать диктатуру привлекательной - безвизовый въезд для всех, дешевый сервис. Но все провалилось в 2020 год. Не рассчитал?
- Лукашенко всегда был политическим маятником. То он зимой дружит с Россией, потому что ему нужен дешевый газ, то летом – с Европой, потому что ему нужны инвестиции. В 2020 году маятник налетел на препятствие. Лукашенко не захотел уходить и впутался уже в такие преступления, что ни одна западная страна не захотела иметь с ним дело. Ему не с кем играть, кроме как с Путиным. Я бы здесь хотела заметить, что Лукашенко всегда был среди лидеров стран бывшего СССР самым просоветским. В Беларуси есть и советский по своей структуре КГБ, и ранний постсоветский ГУБОПиК (Отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, созданное по аналогии с Россией 1990-х, где свой ГУБОП был упразднен в 2001 году – прим. ред.). В Беларуси в ходу вся советская символика.
- Даже по сравнению с ранним Путиным, который включал мачо и снимался с голым торсом, Александр Григорьевич выглядел как становой хребет ностальгии по СССР…
- Абсолютно. Люди в Беларуси хотят быть европейцами, потому что им близки европейские ценности, мы европейский народ. Но Лукашенко тянул нас в советское прошлое. Он всегда говорил, что мы не нужны Западу, что только Россия нас спасет.
- И при этом лавировал, шел на сближение, но потом совершил размен…
- Он показывал, что в стране якобы происходят какие-то послабления, но это всегда была игра_ чтобы давали деньги на развитие какой-то мнимой инфраструктуры. Но никаких реальных свобод и никаких рыночных механизмов в Беларуси не было никогда.
- На стороне ВСУ сейчас сражается какое-то количество беларусов. Насколько правдоподобен сценарий их включения в вооруженное сопротивление режиму в случае его ослабления?
Хотя сейчас и все очень непредсказуемо, я придерживаюсь идеи мирного переустройства Беларуси. Мы не хотим уподобляться Лукашенко с его КГБ. Насилие – это не наша сильная сторона, мы мирные люди. Но сценарии могут развертываться по-разному. И задача наших добровольцев в Украине – вовсе не кровожадная угроза в духе: «Мы вернемся и всех перебьем!», наоборот – это лишь форма давления на режим, который боится самого наличия таких формирований в Украине. Для нас важнее любой готовности к военному вмешательству скоординированность действий политиков и военизированных структур без человеческих потерь.
Главное, чтобы те люди нынешнего режима, которые причастны к преступлениям против человечности, понесли наказание. Ситуация, повторяю, далека от стабильной. Те 200–300 человек, что сейчас воюют в Украине, конечно, настроены на возвращение в Беларусь и, возможно, на вооруженный захват власти. Но они не могут выступать автономно, нужна совокупная поддержка Запада.
- Вы апеллируете к мирному характеру беларусов. Но ведь в период Второй мировой войны они сражались и против нацистских, и против советских оккупантов. Значит, есть какие-то ресурсы и внутри страны?
- Потенциал, конечно, есть. Партизаны, совершавшие диверсии на железной дороге, возникли как будто из ниоткуда. Но это единицы. Для того, чтобы от них что-то зависело, важна четкая стратегия объединенных сил. Наши партизаны внутри страны имеют связи с полком Калиновского в Украине и другими силовыми блоками. Я пока не могу говорить о них ответственно, так как это структуры горизонтальные, самоорганизующиеся.
- К чему сводится сейчас деятельность оппозиции, как она определяет свои ближайшие задачи?
Чтобы не вводить никого в заблуждение, я бы уточнила, что в стране нет оппозиционной партии. Оппозиция сейчас – это весь народ Беларуси. Наши ближайшие задачи – создание институций, которые бы могли координировать действия людей внутри страны с поддержкой демократических стран. Эта поддержка может выражаться в том, что провластные субъекты Беларуси лишаются всех форм поддержки на международной арене, а признанными участниками коммуникации со страной и ее народом становятся представители оппозиционных сил.
Если Лукашенко больше ни в одну коллаборацию не пускают, и никто его знать не хочет, все понимают, что с ним будущего нет. Даже в структурах выстроенной им вертикали многие не желают иметь с ним дело, поскольку понимают, что у него не осталось никого, кроме Путина. Все связи этих людей держатся на страхе, а не идеях. У них вообще нет идей.
- Но это же не страх Лукашенко. Это круговая порука, при которой люди замазывают друг друга и вынуждены держаться вместе. Не тоо же самое, что в России?
- Наша система отличается от России. Там есть олигархи, которые теперь, может, и стали почти что чиновниками, но все равно остаются влиятельными людьми с деньгами. В Беларуси их нет как класса. Есть богачи, связанные с Лукашенко лично, но у них практически нет самостоятельной субъектности, сферы влияния. Они просто сосут деньги из Беларуси, и никаких других намерений у них нет. Россия намного больше, там по определению больший разброс интересов.
Лукашенко все держит на личном шантаже, больше ему не на что ставить. Также нас отличает от России то, что большинство граждан все же не поддерживает Лукашенко. В России же данные опросов совсем другие. Какие бы там ни были подтасовки, россияне консолидируются вокруг Путина и выступают за войну. А мы в 2020 году остро ощутили свое отличие от россиян. И народ больше никогда не повернется к Лукашенко. И особенно этому способствовала война в Украине.
- Предположим, оппозиция приходит к власти. Каковы ее первостепенные действия в стране, привыкшей десятилетиями выживать при диктатуре?
- После проведения честных выборов – освобождение политзаключенных, выход из соглашений с РФ типа ОДКБ и тому подобное. Далее - изменение конституции и реформы в политической сфере. Поочередно - во внутренних и военных делах, образовании, медицине, культуре. Но политические здесь важнее всего, поскольку требуется верховенство закона. Чтобы все, кто участвовали в репрессиях и совершали преступления, понесли наказание.
Конечно, максимальный поворот к европейским странам. Мы уже заручились обязательствами Европейской комиссии на сумму трех миллиардов евро на реконструкцию Беларуси. В настоящее время мы обсуждаем приватизацию госкорпораций. Беларусь сполна наелась всем, что связано с государством. Оно всех приучило сидеть на поводке и получать крохи гарантированной зарплаты. Тогда как у людей должна расти ответственность, инициативность. В области культуры приоритетом является укрепление нашей идентичности. Последние четверть века белорусскость в основном искоренялась. За язык и чтение книг людей сажают в тюрьму. Мы должны положить этому конец.
- Напоследок – вопрос из ленты недавних новостей. Почему Лукашенко помиловал Романа Протасевича и Софью Сапегу? Что это за игра?
- Протасевич сразу пошел на сотрудничество. Мы не знаем, какие меры к нему применялись, поэтому не можем его осуждать. Беларусам продали эту акцию как добрую волю государя. Сейчас Протасевич используется пропагандой, и я могу лишь надеяться, что его как отработанный материал отпустят, а не ликвидируют. Софью Сапегу отпустили, возможно, чтобы ослабить санкции против авиакомпании «БелАвиа». Однако ни один из людей, участвовавших в посадке самолета, не привлечен к ответственности, хотя там были явные признаки угрозы безопасности авиации и грубое нарушение международного законодательства в сфере авиации.
Так что милость в отношении Сапеги – это, скорее всего, аргумент в пользу снятия санкций, больно бьющих по режиму. Лично я очень рада, что София вышла. Она оказалась не в том месте, не в то время и не с тем человеком. Важно, что она не пошла на такое глубокое сотрудничество с режимом, как Роман. Думаю, она не кривит душой, когда говорит, что хотела бы в будущем принеси пользу обществу.