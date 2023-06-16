Еврокомиссия причислила Huawei и ZTE к угрозам безопасности

Брюссель призвал страны Евросоюза не использовать продукцию китайских компаний Huawei и ZTE из-за рисков безопасности.
Использование оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE в сетях 5G может представлять для ЕС «значительно более высокие риски», чем продукция других поставщиков оборудования, считает Еврокомиссия. Заявление о «шагах по кибербезопасности сетей 5G», в котором обращается внимание на возможные угрозы безопасности ЕС при работе с оборудованием китайских компаний, было опубликовано на сайте Еврокомиссии в четверг, 15 июня.
Сети 5G представляют собой важную инфраструктуру, влияющую на деятельность внутреннего рынка, а также социальных и экономических функций в ЕС, указывает Брюссель. Ввиду этого в документе подчеркивается «серьезная обеспокоенность» по поводу рисков для безопасности Евросоюза, которые представляют «определенные поставщики оборудования мобильной связи».
Еврокомиссар: недопустима зависимость, которую можно использовать как оружие
Некоторые страны ЕС в прошлом отказались от закупок оборудования Huawei и ZTE. Этому способствовало создание в Евросоюзе инструментария 5G Toolbox - списка рекомендаций по защите национальных мобильных сетей от шпионской и диверсионной деятельности. Брюссель положительно оценивает действия этих государств и указывает, что Еврокомиссия «воздержится от услуг с использованием оборудования этих двух компаний в будущем».
К таким же мерам еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал все страны Евросоюза. «Мы не можем позволить себе сохранять зависимости, которые могут быть использованы в качестве оружия против наших интересов», - подчеркнул Бретон.
Huawei предлагал ФРГ заключить «антишпионское соглашение»
В 2019 году основатель концерна Huawei Жэнь Чжэнфэй предложил Германии заключить «антишпионское соглашение», чтобы устранить ее опасения относительно шпионажа и диверсий с использованием оборудования компании.
Однако вскоре после этого Вашингтон обвинил концерн в шпионаже, а министерство торговли США внесло компанию в черный список, как представляющую угрозу национальной безопасности. Это вызвало подозрения в отношении китайского поставщика и в Евросоюзе.
Китай подозревают и в шпионаже с использованием TikTok
В марте Еврокомиссия и Европарламент запретили своим сотрудникам устанавливать на служебные телефоны приложение TikTok. Это же правило распространяется и на личные смартфоны, если на них скачаны рабочие программы. Подозрение у европейских служащих вызывают неоднократно появлявшиеся сообщения о том, что владелец TikTok, пекинская компания Bytedance, может сотрудничать с китайскими властями и предоставлять им данные пользователей.
Разработчики не раз отрицали подобные обвинения, но в конце 2022 года внимание общественности привлекла очередная редакция политики конфиденциальности сервиса. Согласно ей, «определенным сотрудникам» в ряде стран - включая Китай - все же разрешено просматривать личные данные пользователей.
Критику вызывают и случаи цензурирования контента в TikTok. Прецедентом стало удаленное в 2019 году видео: в нем было показано, как 17-летняя девушка сначала дает советы по макияжу, а через пару предложений начинает рассказывать, как Китай поступает с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. После того, как видео было удалено, Tiktok заявил о «человеческой ошибке в модерации».