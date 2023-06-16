Еврокомиссия причислила Huawei и ZTE к угрозам безопасности

Однако вскоре после этого Вашингтон обвинил концерн в шпионаже, а министерство торговли США внесло компанию в черный список, как представляющую угрозу национальной безопасности. Это вызвало подозрения в отношении китайского поставщика и в Евросоюзе.

Китай подозревают и в шпионаже с использованием TikTok

В марте Еврокомиссия и Европарламент запретили своим сотрудникам устанавливать на служебные телефоны приложение TikTok. Это же правило распространяется и на личные смартфоны, если на них скачаны рабочие программы. Подозрение у европейских служащих вызывают неоднократно появлявшиеся сообщения о том, что владелец TikTok, пекинская компания Bytedance, может сотрудничать с китайскими властями и предоставлять им данные пользователей.

Разработчики не раз отрицали подобные обвинения, но в конце 2022 года внимание общественности привлекла очередная редакция политики конфиденциальности сервиса. Согласно ей, «определенным сотрудникам» в ряде стран - включая Китай - все же разрешено просматривать личные данные пользователей.