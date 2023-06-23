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Спасенное сокровище ⟩ Кто превратил заброшенный дом православного священника в Кадриорге в настоящую жемчужину?
Кристина Херодес
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Семья модельера Марилин Сиккаль сейчас живет в реставрированном историческом доме в Кадриорге, принадлежавшем когда-то священнику православной церкви. Заброшенное мрачное строение, изъеденное как разрушительным воздействием времени, так и домашним грибком, благодаря новым собственникам превратилось в романтическое семейное гнездышко, наполненное светом, золотым декором и произведениями искусства. Кстати, полезная площадь дома увеличилась в три раза! Журналисты Postimees Kodu посетили чудесный дом.

Первым навстречу бросается бесконечно счастливый пудель по кличке Анду. «Его шубка такого же цвета, как борода хозяина», - улыбается Марилин, спускаясь по лестнице. На ней платье цвета фуксии с узором из лебединых перьев, которое, конечно же, является собственным творением модельера.

Красивый дом модельера Марилин Сиккаль.
Красивый дом модельера Марилин Сиккаль. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Узор для ткани нарисовала ее младшая дочь - Линда Мари. Почему лебединые перья? «Потому что лебедь выбирает партнера на всю жизнь», - объясняет хозяйка дома.

Как только мы оказались в этом светлом и счастливом жилище, с первых же мгновений стало ясно - здесь нет ни одной случайной вещи. Каждая имеет свою историю, вызывает эмоции и бережно хранится. Благодаря теплому характеру и женскому чутью Марилин смогла наполнить дом символами счастья, плавными переходами одного помещения в другое и яркими красками и сделала его необыкновенно уютным. 

Дом Марилин Сиккаль

Дом: исторический памятник постройки 1884 года, реновирован в 2022 году.

Собственники: модельер Марилин Сиккаль и ее супруг Андрес.

Дети: Мона Линда (20), Роза Линда (16), Ната Линда (14), Линда Мари (8).

Собака: пудель Анду цвета бороды Андреса.

История: дом принадлежал священнику православной церкви.

Изменения: в доме размером 400 м2 ранее использовалась только треть площадей, сейчас обустроены помещения и на чердаке, и в подвале.

В прошлом году дом был удостоен главной премии Союза охраны наследия как лучший реновированный дом.

Смотрите необыкновенно красивую галерею!

Специалист пройдет по балке?

Ремонт старого дома был далеко не простой задачей. «На чердаке обнаружили грибок, - говорит Марилин. - Нам пришлось вызвать специалистов, которые знали, как с этим справиться».

Забавная история произошла с потолочными перекрытиями. Осмотрев их, Андрес понял - старые балки не выдержат. Однако специалист по охране памятников старины не был согласен на их замену. «Тогда мы договорились, что если господин специалист сможет пройти по балке и вернуться обратно, мы ее оставим», - с улыбкой вспоминает Марилин. До эксперта дошло, что балка действительно его не выдержит. И отступился. «Было очень весело. Но и непросто: муж каждое утро приезжал на объект, а уже потом шел на работу. Я отвечала за все остальное. Детям казалось, что они два года не видели отца». Потолочные балки в конце концов заменили.

Мансардное окно освещает коридор. 
Мансардное окно освещает коридор. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Мансардное окно добавляет в жилые помещения света. Окно разрешили проделать, потому что его не видно с фасада. Когда-то весь дом, для экономии тепла, состоял из узких комнат с маленькими окнами.  «Раньше так и строили, ничего лишнего, - вспоминает хозяйка. - В каждой комнате было по одному крошечному окошку». Сегодня вся стена со стороны двора представляет собой один большой ряд окон, в которые светит солнце.

Дом до реставрации.
Дом до реставрации. Фото: Marilin Sikkali arhiiv
Дом после реставрации. Число отверстий в наличниках соответствует оригиналу. 
Дом после реставрации. Число отверстий в наличниках соответствует оригиналу. Фото: Sander Ilvest / Postimees

На фасаде восстановлены все детали

Дом принадлежал русскому православному священнику, который был духовником  кадриоргского дворца.

«Раньше здесь все было очень просто, не было ничего вычурного, - вспоминает Марилин Сиккаль. - Мы провели тщательное исследование обоев. Слоев было довольно много, а у самой стены - кобальтово-синие обои с золотым тиснением, да еще наклеенные наизнанку - так что видна была только обратная непримечательная коричневая сторона. Дом построен в 1884 году».

Марилин Сиккаль дорожит своей родословной. У нее большая коллекция фотографий предков, которые только и ждут, чтобы их повесили на подходящую стену. «Тема корней очень важна, особенно в наше время. Недостаточно только знать и помнить историю своей семьи, также ее нужно визуализировать. Я делаю это и для своих детей, чтобы они чувствовали связь. А еще интересно посмотреть, кто на кого похож. Наша Мона, например, копия мой бабушки со стороны отца».

Теплая фотография памятного момента: свадьбы Марилин и Андреса. 
Теплая фотография памятного момента: свадьбы Марилин и Андреса. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Свет побеждает тьму

Планировку было разрешено изменить, и помещение стало намного просторнее и светлее. «Мне нравится, когда энергия может свободно двигаться, у меня дома всегда открыты все двери». Солнечный круговорот – эта пара слов лучше всего характеризует интерьер дома. Вы можете пройтись по всем комнатам, следуя за солнечными лучами, льющимися через все окна: никаких темных закутков для обид и скуки! Рядом с лестницей построена еще одна, только в зеркальном отображении, и для симметрии, и для того, чтобы в комнаты второго этажа можно было зайти с двух сторон. 

«Планировку дома со стороны двора мы изменили, - говорит Марилин. - Межкомнатные двери убраны с их первоначальных мест: я хотела создать  пространство, залитое светом, чтобы по нему можно было бы свободно передвигаться». Смежные комнаты не слишком распространены в эстонских домах. А в доме семьи Сиккаль практически в каждой комнате несколько дверей, что позволяет с удовольствием кружить по дому во всех направлениях.

Однако исчез вид на лебединый пруд. «Рядом только что построили дом», - отмечает Марилин Сиккаль. Из кухонного окна вместо пруда виден аварийный выход. «Я не знаю, как такое могло случиться в  Кадриорге! Может быть, охрана наследия была в отпуске?»

СПА в цокольном этаже.
СПА в цокольном этаже. Фото: Sander Ilvest / Postimees

В цокольном этаже планируется спа-центр и комнаты для занятий йогой, строительство которых еще не завершено. Такие помещения обязательно должны находиться в доме, ведь женщине, чтобы быть в хорошей форме, необходимо каждый день делать утреннюю гимнастику – просто чтобы чувствовать себя хорошо. Марилин большая любительница водных процедур и почти круглый год ходит к «Русалке» купаться. «Приятная десятиминутная прогулка».

Студия в квартире прислуги

Часть дома со стороны двора исторически была квартирой с отдельным входом - для прислуги. Сейчас там находится мастерская Марилин Сиккаль и модный салон, откуда можно выйти во дворик, окруженный стенами из плитняка и просторной террасой. Света там много.

«В старину сюда вела узкая лестница, свет сюда вообще не попадал», - говорит Марилин. - Здесь была узкая кухня и спальня с крошечным окном».

В Таллинне модельер принимает клиентов в своем домашнем ателье, но на лето ателье вместе со своей хозяйкой переезжает в Хаапсалу.

Клиентов и друзей дизайнер принимает в своей домашней мастерской. Так как раньше здесь была квартира для прислуги, отдельный вход ведет прямо в салон, во двор и на террасу.
Клиентов и друзей дизайнер принимает в своей домашней мастерской. Так как раньше здесь была квартира для прислуги, отдельный вход ведет прямо в салон, во двор и на террасу. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Путешествие в новый дом

Сегодня семья Марилин относится к новому жилищу с большой любовью. «Раньше мы жили в Нымме, в доме, где вырос мой отец, - говорит Марилин. - Как только в голове затеплилась мысль, а не переехать ли нам на новое место, тут же нашелся покупатель нашего дома. Это было подобно короткому замыканию: кто-то чужой будет жить в моем доме!? Дом в Нымме был страной моего детства, которую я когда-то покинула из-за развода родителей. Теперь мои дети играли под теми же каштанами. Я была так привязана к этому дому...»

Покупателей привела моя подруга - маклер по недвижимости. Они оказались приятными людьми. Сделка состоялась.

«Куда дальше? Единственное место, куда звало меня сердце, был Кадриорг. И единственным домом, который тогда продавался в Кадриорге, был этот самый дом священника. Он находился в плачевном состоянии и нуждался в капитальном ремонте». 

«Фасад дома украшает пышная деревянная резьба, в крайней правой детали которой не хватает отверстия, - Мэрилин обращается к фотографу. - И это точно так же, как в оригинале. Очень приятная деталь для фотографирования». Жители Кадриорга приходили убедиться, все ли правильно отреставрировано, и это действительно было так: восстановили все старые окна и межкомнатные двери, разобрали на детали и отреставрировали деревянное кружево фасада. «Все проходило под строгим контролем Департамента охраны наследия, - подтверждает хозяйка. - Со стороны фасада нельзя было менять ни миллиметра».

Реставрационные работы заняли около двух с половиной лет. «Андрес сделал все, чтобы новый дом был достроен как можно быстрее, и нам не пришлось жить в арендованной квартире слишком долго. Мы переехали сюда еще до того, как была готова кухня».

Со стороны двора - целый ряд окон и небольшая, но удобная терраса.
Со стороны двора - целый ряд окон и небольшая, но удобная терраса. Фото: Sander Ilvest / Postimees

С первого взгляда

«Я сразу его почувствовала, и если вы хоть раз обустраивали свой дом, то можете вообразить то, каким он будет», - описывает Марилин первую встречу с новым домом. Тогда это был лабиринт из темных и унылых комнат. «Я знала, что хочу открыть здесь все двери, и еще что дом должен быть очень светлым». Идеи были воплощены на бумаге архитектором бюро Lumia Маргит Ауле и ее командой, которые, помимо богатого профессионального воображения, имеют большой опыт работы с памятниками архитектуры.

«Когда вы создаете свой дом, вы вкладываете в него свои идеи. Я даже не могу представить, чтобы кто-то это сделал за меня. Но некоторые делают. Даже проектируют сады и сажают там туи, которым, я считаю, место на кладбище».

Ландшафтным дизайном Марилин также занимается сама. Во двворе дома уже растут два клена и один каштан, скоро еще появятся сирень, черешня и яблоня. Она надеется найти в садах своих друзей саженцы деревьев, которые издавна росли в Эстонии. «У каждой вещи должна быть своя эстонская история, в том числе у пуделей и кустов». Погреб из известняка во дворе даже старше дома, он датируется XVIII веком. 

Анду внимательно следит за всем, что происходит в доме.
Анду внимательно следит за всем, что происходит в доме. Фото: Sander Ilvest / Postimees

По дому весело бегает единственный, кроме мужа хозяйки, член семьи мужского пола: очаровательный пес Анду, чья шерсть точно такого же цвета, как и борода отца семейства. В студии счастливо щебечут две симпатичные зебровые амадинки.  «Я должна смастерить для них гнездо, я думаю, у них есть план начать откладывать яйца», — ласково говорит Марилин. 

Когда открывается дверь на террасу, домашние птички начинают перекличку с уличными птицами. 
Когда открывается дверь на террасу, домашние птички начинают перекличку с уличными птицами. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Стиль и цвет

Жемчужиной дома Сиккалей является поразительно теплая, но оригинальная цветовая гамма. Наполненные светом комнаты и натуральный дубовый паркет оживляются золотистой охрой, розовым и золотым. Есть даже большие золотые поверхности. Стены покрыты натуральной белой известковой штукатуркой, лепнина стеновых панелей ручной работы. Ранее стены в этом доме были повсюду оклеены обоями. 

«Идея использовать в интерьере золото возникла по ассоциации с иконами как дань истории дома, - говорит хозяйка. - Наш дом в Нымме тоже был светлым, но относительно минималистичным. Мы чувствовали, что хотим чего-то другого. Мне не нравится серый минимализм или дома, похожие на темные пещеры. Мне нужны яркость и свет». Любовь к цвету является частью ее творческой натуры.

«Сначала я думала, что шторы тоже сделаю яркими, - говорит Марилин, - но когда на стены повесили картины, поняла, что горчично-желтый и солнечно-золотой подойдут лучше. Для дивана выбрали кожу коньячного цвета». Портьеры, которые выглядят роскошно, - на самом деле готовые шторы из IKEA.

Правильно подобранная цветовая гамма - еще одна победа новых хозяев старого дома.
Правильно подобранная цветовая гамма - еще одна победа новых хозяев старого дома. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Хорошо сбалансированные всплески цвета еще больше усиливают общее впечатление от интерьера. Очарование гостиной придает зонирование, причем каждая зона имеет свою цветовую гамму: в обеденном уголке стоит дубовый столо, музыкальный уголок весь в белом, а коньячный диван и два чрезвычайно удобных кресла разных цветов так и зовут отдохнуть.

Большой обеденный стол - важный персонаж в истории дома семьи Сиккаль: с этой детали начинался их предыдущий дом. «Мы дали Оливеру Альверу задание: должен быть большой и удобный стол, за которым могут разместиться двенадцать человек. Нас шестеро, две мамы и приятели дочерей - так и получилось двенадцать». Стулья были найдены в салоне мебели и дизайна Treimann: два из них обтянуты кожей коньячного цвета.

Марилин Сиккаль в гостиной. 
Марилин Сиккаль в гостиной. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Душа вещей

В центре гостиной сияет золотом круглый столик - его и столом-то трудно назвать. «Это была фантастическая находка, - говорит хозяйка. - Я точно знала, что в гостиной мне не нужен никакой придиванный столик!» Но в мебельном аутлет-магазине она увидела этот деревянный позолоченный стол, единственный и неповторимый, который всем остальным казался слишком необычным. В гостиной ему тут же нашлось место на ковре с изображением слона. «Слон - символ счастья, это шерстяной ковер от датского дизайнера. В нашем доме их даже два, второй в спальне. Я обычно сижу на полу, на диванах и креслах особо не сижу, поэтому очень важно, чтобы ковер был натуральным и приятным».

Светлая кухня. Раньше из окна можно было любоваться лебединым прудом... 
Светлая кухня. Раньше из окна можно было любоваться лебединым прудом... Фото: Sander Ilvest / Postimees

Автором большого камина является Артур Юмар. Выбор цвета продиктован историей старого дома: во время реставрационных работ на чердаке был найден обломок белого печного изразца. «Артур даже предложил перевезти и поставить старинную печь, но Андрес, хотя и хочет чувствовать душу каждой старинной вещи, при этом  заинтересован, чтобы она служила еще сто лет. Так что решение было принято в пользу новой печи, сложенной по старинной технологии. Такая прослужит долго».

Две лестницы ведут в комнаты дочерей. Лестница справа - подлинная, отреставрированная, вторая, точно такая же, зеркально повторяющая первую, сделана на заказ. Девочки не разрешили фотографировать их комнаты. Спальня супругов на самом верхнем этаже сама по себе выглядит, как сказка. Здесь еще нужно произвести некоторые работы, и мы договорились когда-нибудь написать про спальню отдельную историю. Отметим только, что это невероятное белое пространство находится на месте низкого чердачного помещения для сушки белья с земляным полом.

Картины рассказывают истории

В доме Сиккалей много произведений искусства. «Здесь работы только тех художников, которых мы знаем лично. Работы, история создания которых имеет для нас значение». Кухня украшена картинами Яна Таммика с курами и луком, сам художник работает в Вярска и держит там галерею. «За картиной всегда стоят хорошие отношения и личные истории. Например, на вечеринки Яна Таммика курам вход был разрешен».

Картина Анны Литвиновой гармонирует с дубовым столом и роскошной люстрой. 
Картина Анны Литвиновой гармонирует с дубовым столом и роскошной люстрой. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Висящая рядом с обеденным столом картина Анны Литвиновой рассказывает свою историю. «Она написала ее еще для нашего доме в Нымме, и потом мы поняли - эта картина как бы предвещала появление нашего нового дома».

На стене за спиной Марилин видна картина Мартина Саара.
На стене за спиной Марилин видна картина Мартина Саара. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Красочные картины Мартина Саара украшают стены гостиной. «Для меня это трава в утренней росе, глядя на них, я чувствую себя утенком на сене». Марилин Сиккаль организовала выставку Мартина Саара в Хаапсалу, где дедушка художника был мэром, придавшим Хаапсалу курортный стиль. Вот такая маленькая Эстония, где все чудесным образом переплелось. Марилин считает, что все в жизни ее семьи является частями одного целого, и бывший дом в Нымме, и нынешнее прекрасное жилище в Кадриорге.

«Я размышляла, как появился Нымме: богатые жители Кадриорга строили себе там дачи. Тогда модистки стали открывать неподалеку свои крошечные швейные мастерские, где дамы в изысканных шляпках заказывали себе летние туалеты». Получается, что все важные решения в жизни этой дружной и любящей семьи не случайны.

Модельер Марилин Сиккаль верит, что все в жизни не случайно.
Модельер Марилин Сиккаль верит, что все в жизни не случайно. Фото: Sander Ilvest / Postimees
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