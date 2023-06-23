Спасенное сокровище ⟩ Кто превратил заброшенный дом православного священника в Кадриорге в настоящую жемчужину?

Семья модельера Марилин Сиккаль сейчас живет в реставрированном историческом доме в Кадриорге, принадлежавшем когда-то священнику православной церкви. Заброшенное мрачное строение, изъеденное как разрушительным воздействием времени, так и домашним грибком, благодаря новым собственникам превратилось в романтическое семейное гнездышко, наполненное светом, золотым декором и произведениями искусства. Кстати, полезная площадь дома увеличилась в три раза! Журналисты Postimees Kodu посетили чудесный дом.

Первым навстречу бросается бесконечно счастливый пудель по кличке Анду. «Его шубка такого же цвета, как борода хозяина», - улыбается Марилин, спускаясь по лестнице. На ней платье цвета фуксии с узором из лебединых перьев, которое, конечно же, является собственным творением модельера.

Узор для ткани нарисовала ее младшая дочь - Линда Мари. Почему лебединые перья? «Потому что лебедь выбирает партнера на всю жизнь», - объясняет хозяйка дома.

Как только мы оказались в этом светлом и счастливом жилище, с первых же мгновений стало ясно - здесь нет ни одной случайной вещи. Каждая имеет свою историю, вызывает эмоции и бережно хранится. Благодаря теплому характеру и женскому чутью Марилин смогла наполнить дом символами счастья, плавными переходами одного помещения в другое и яркими красками и сделала его необыкновенно уютным.

Дом Марилин Сиккаль

Дом: исторический памятник постройки 1884 года, реновирован в 2022 году.

Собственники: модельер Марилин Сиккаль и ее супруг Андрес.

Дети: Мона Линда (20), Роза Линда (16), Ната Линда (14), Линда Мари (8).

Собака: пудель Анду цвета бороды Андреса.

История: дом принадлежал священнику православной церкви.

Изменения: в доме размером 400 м2 ранее использовалась только треть площадей, сейчас обустроены помещения и на чердаке, и в подвале.

В прошлом году дом был удостоен главной премии Союза охраны наследия как лучший реновированный дом.