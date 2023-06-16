Необычная кража в Эстонии: неизвестные украли яблоневый сад, подаренный молодой паре на свадьбу

Яблоневый сад стал свадебным подарком для Карла-Ханса и Эстер. Дело в том, что молодая пара, поженившаяся прошлым летом, хотела получить в подарок не цветы, а саженцы яблонь, которые осенью они посадили на участке в деревне Пада. «Мы хотели, чтобы этот день навсегда запомнился нам. Мы боялись зайцев и холодной зимы, но никогда бы не подумали, что человек заберет наши яблони», - сказал Карл-Ханс.

Карл-Ханс не знает, когда именно была совершена кража. «Я обнаружил, что произошло в среду, но я не знаю, когда на самом деле были украдены саженцы, - сказал он. - Это был не случайный акт вандализма или просто желание причинить зло - тогда деревья были бы сломаны или затоптаны. А саженцы специально выкопали из земли и увезли».

Молодой человек надеется, что если кто-то увидит где-нибудь свежий яблоневый сад, или если будут выставлены на продажу 27 саженцев, об этом сообщат. «Сорта яблонь разные. Есть специфичные вещи, которые распознаем только мы с Эстер», - заверил он.

Информацию о краже яблони можно передать в редакцию Virumaa Teataja (toimetus@virumaateataja.ee), редакция передаст ее.