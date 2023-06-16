Таллиннская высшая школа здравоохранения выпускает на рынок труда 250 новых специалистов

На начинающемся в полдень в концертном зале Alexela торжественном выпускном акте дипломы получит 251 выпускник, 22 из которых являются выпускниками кохтла-ярвеского структурного подразделения школы по специальности «работник по уходу». Примерно треть выпускников, или 86 человек, получат диплом медсестры. Впервые состоится выпуск по специальности «секретарь в сфере здравоохранения».

По словам ректора Таллиннской высшей школы здравоохранения Юлле Эрнитс, этот торжественный акт является большим и красивым событием. «Радостно, что у нас достаточно мотивированных учащихся, которые по окончании учебного заведения отправляются работать по специальности. К сожалению, мы должны смотреть правде в глаза и признать, что выпускников двух высших школ здравоохранения не хватает для того, что покрыть потребности медицинской сферы и сферы по уходу. Спасибо выпускникам, спасибо партнерам, это наше общее достижение», - говорит ректор Юлле Эрнитс.

«Окончание нашей высшей школы - это не просто выполнение акдемических целей, но и подтверждение приверженности своему выбору, страсти и целеустремленности, которые наши ученики демонстрировали в течение своего образовательного пути», - сказала проректор по учебной части Таллиннской высшей школы здравоохранения Ульви Кыргемаа. «Сегодня, когда они делают смелый шаг в будущее, у нас есть уверенность, что они используют свои приобретенные навыки и знания, чтобы изменить мир к лучшему».