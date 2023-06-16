Таллиннская высшая школа здравоохранения выпускает на рынок труда 250 новых специалистов

Таллиннская высшая школа здравоохранения проводит 16 июня торжественный выпускной акт, который означает направление на рынок труда свыше 250 новых специалистов, среди которых медсестры, фармацевты, эрготерапевты, специалисты по поощрению здоровья, секретари системы здравоохранения, работники по уходу, няни, администраторы и ассистенты стоматолога.
На начинающемся в полдень в концертном зале Alexela торжественном выпускном акте дипломы получит 251 выпускник, 22 из которых являются выпускниками кохтла-ярвеского структурного подразделения школы по специальности «работник по уходу». Примерно треть выпускников, или 86 человек, получат диплом медсестры. Впервые состоится выпуск по специальности «секретарь в сфере здравоохранения».
По словам ректора Таллиннской высшей школы здравоохранения Юлле Эрнитс, этот торжественный акт является большим и красивым событием. «Радостно, что у нас достаточно мотивированных учащихся, которые по окончании учебного заведения отправляются работать по специальности. К сожалению, мы должны смотреть правде в глаза и признать, что выпускников двух высших школ здравоохранения не хватает для того, что покрыть потребности медицинской сферы и сферы по уходу. Спасибо выпускникам, спасибо партнерам, это наше общее достижение», - говорит ректор Юлле Эрнитс.
«Окончание нашей высшей школы - это не просто выполнение акдемических целей, но и подтверждение приверженности своему выбору, страсти и целеустремленности, которые наши ученики демонстрировали в течение своего образовательного пути», - сказала проректор по учебной части Таллиннской высшей школы здравоохранения Ульви Кыргемаа. «Сегодня, когда они делают смелый шаг в будущее, у нас есть уверенность, что они используют свои приобретенные навыки и знания, чтобы изменить мир к лучшему».
Министр здоровья Рийна Сиккут в своем обращении к выпускникам напомнила, что ожидания у людей в отношении медицины всегда были высоки. «Много раз было сказано, что медицинские работники - это хребет системы здравоохранения. Что работающие в медицине люди подобны свечам: горят сами и дают свет другим. Каждый, кто идет учиться в высшую школу здравоохранения, уже по умолчанию об этом осведомлен. Сегодняшние выпускники, проявившие настойчивость в обучении, знают, что современная медицина является в большой степени командной работой и тесно связана с технологиями. Вы получили здесь хорошее образование, здравоохранение важно и необходимо каждому человеку, поэтому вас очень ждут; желаю вам успеха и блеска в глазах», - напутствовала министр Сиккут новых медработников.