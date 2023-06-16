Академия МВД и Нарвский колледж ТУ совместными усилиями сделают жизнь в Ида-Вирумаа безопаснее

Высшие учебные заведения хотят предложить учащимся многосторонние образовательные возможности, поощрять и повышать взаимную мобильность преподавателей и работников учебных заведений, обмен опытом и междисциплинарную научно-исследовательскую работу. В будущем высшие учебные заведения надеются внести свой вклад в развитие всего образовательного сектора Ида-Вирумаа.

По словам директора Нарвского колледжа Индрека Рейманда, до сих пор сотрудничество колледжа и Академии МВД проходило великолепно. «Я только рад тому, что вдобавок к уже осуществляемому совместному обучению кадетов Колледжа полиции и погранохраны Академии МВД и учащихся нарвского колледжа по специальности «молодежный работник», мы предложим и другие возможности, чтобы предоставить учащимся в Нарве и Ида-Вирумаа многостороннее образование, а преподавателям - новые возможности для самореализации в научно-исследовательской сфере».

Ректор Академии МВД Куно Таммеару также считает, что сотрудничество между высшими учебными заведениями в Нарве является очень важным. «Общие начинания с Нарвским колледжем Тартуского университета на базе Нарвского учебного центра для нас очень важны в плане развития учебной и научной работы, и мы сможем таким образом ускорить развитие сферы безопасности в Нарве и во всем Ида-Вируском уезде».