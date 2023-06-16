Bolt Drive отказывается от автомобильных ключей и заменяет их новым решением

По словам руководителя Bolt Drive Eesti Хенрико Аэра, переход к свободе от ключей – это большой шаг к созданию более удобного транспортного решения.

«Мы очень рады запустить функцию использования без ключа, являющуюся еще одним способом, которым Bolt помогает людям плавно переходить от личных автомобилей к каршерингу. Спустя два года после того, как мы впервые запустили Bolt Drive, наши клиенты говорили, что потеря и забывание вернуть ключи для них большая проблема. Позволяя клиентам разблокировать и запирать автомобиль непосредственно через приложение Bolt, мы можем предложить удобный пользовательский интерфейс, не беспокоясь о ключах от машины».

Клиенты могут разблокировать или заблокировать автомобиль, войдя в приложение и выбрав на экране «Закрыть двери» или «Открыть двери». Если вы хотите полностью прекратить движение, вам нужно выбрать на экране «Остановить движение». Функцию можно использовать как при подключении к Интернету, так и с помощью технологии Bluetooth.

Фото: Bolt Drive

Фото: Bolt Drive

Для автомобилей, которым требуется классический ключ для запуска двигателя, он по-прежнему доступен в салоне. Примерами таких автомобилей являются все фургоны, некоторые модели Toyota Yaris и некоторые автомобили Wolksvagen T-Roc.

Чтобы пользоваться услугой Bolt Drive без проблем, мы рекомендуем клиентам убедиться, что их телефон достаточно заряжен. Все автомобили имеют необходимые для этого зарядные кабели.