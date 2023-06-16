Почти 200 инженеров смогут найти работу в малоизвестной в Эстонии области

В Юри, в волости Раэ, в четверг был заложен краеугольный камень нового офисного и производственного здания стоимостью 12 миллионов евро для Repligen Corporation, компании, зарегистрированной в до сих пор относительно малоизвестной в Эстонии области фармацевтической биотехнологии, пишут «Деловые ведомости».