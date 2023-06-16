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Почти 200 инженеров смогут найти работу в малоизвестной в Эстонии области

rus.postimees.ee
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Работа за компьютером.
Работа за компьютером. Фото: Sander Ilvest

В Юри, в волости Раэ, в четверг был заложен краеугольный камень нового офисного и производственного здания стоимостью 12 миллионов евро для Repligen Corporation, компании, зарегистрированной в до сих пор относительно малоизвестной в Эстонии области фармацевтической биотехнологии, пишут «Деловые ведомости».

В новом производственном подразделении будет работать около 200 высококлассных специалистов, которым обещают более высокую зарплату, чем среднему инженеру в Эстонии.

Repligen проектирует, производит и обеспечивает послепродажное обслуживание машин и оборудования, используемых в производстве лекарств в Эстонии. На оборудовании, изготовленном в Юри, по всему миру производятся вакцины и другие лекарства в жидкой форме.

По словам генерального директора Repligen Eesti Мадиса Унта, область фармацевтической биотехнологии в Эстонии настолько неизвестна, что практически невозможно найти людей, которые умеют пользоваться конкретными системами и работать с ними.

Читайте подробнее на dv.ee.

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