Искренняя история ЛГБТ-пары: «Я сделал Саше предложение, теперь мы хотим узаконить наши отношения!»

Несмотря на то, что современное общество становится все более толерантным к людям с нетрадиционной ориентацией, все равно споры вокруг ЛГБТ-сообщества не утихают.
В студию «Реальная история» пришли Янек и Александр. Они рассказали, как поняли, что не такие, как все, как совершили каминг-аут перед родителями и друзьями, а также решили создать свою семью.
– Давайте с самого начала: когда вы оба осознали свою ориентацию?
Александр: Я пришел к этому понимаю в 17 лет. До этого я встречался с девушками, но далеко это не заходило.
Янек: У меня чуть раньше. Примерно в 15-16 лет, когда я учился в школе, я понимал, что не такой, как все. Поделиться своими ощущениями я ни с кем не мог, это было в 2000-х и общество было еще очень закрыто. Так что я был один на один с мыслями, что со мной что-то не то.
– Когда вы оба решили поделиться этой темой с родителями?
Я.: Я очень долго от всех скрывал. Первой, кому я признался, была моя тетя. Я поделился с ней этим, когда мне было 22 года. Она этой информацией поделилась со всеми остальными, так что мне уже не нужно было никому ничего объяснять. Тетя всегда была подшофе и восприняла информацию очень легко, тем не менее, кто-то из родственников от меня отвернулся. Очень категорично принял эту информацию мой отец. С ним я не общаюсь до сих пор. Но в целом при встрече никто не осмеливался мне что-то сказать неприятное или осудить.
А.: Я рассказал родителям в 18 лет и пожалел, потому что считаю, что это было рано. Мы все были еще не готовы. После этого примерно 15 лет я скрывал от них свою личную жизнь. Со мной пытались говорить. Мама ходила к гадалкам, искала способ на меня повлиять, но, конечно, ничего не работало. Вот когда рассказал друзьям, они меня поддержали, это меня подбадривало. Я думаю, что если бы мне сейчас подвернулась возможность заново совершить каминг-аут перед родителями, я бы ничего не говорил, я бы попытался их подвести своими действиями и поступками к тому, чтобы они сами все поняли. Тогда, может, они бы испытали меньший стресс.
– Вы общаетесь с ребятами из ЛГБТ-сообщества?
Я.: Конечно. Мы дружим со многими ребятами. Я больше скажу, моя родная сестра уже более десяти лет живет с сожительницей, у них есть ребенок, и мы с их семьей в прекрасных отношениях.
– Расскажите, как вы друг друга нашли?
Я.: В феврале 2017 года меня пригласил в гости наш общий знакомый. Вот там впервые увидели друг друга и начали дружить, а со временем и решили, что будем вместе жить. Вот уже шесть лет прошло. Мне раньше совсем не везло в отношениях, так что на тот момент жизни, я думал, что уже, наверно, останусь одиночкой, раз не складывается, но судьба распорядилась иначе. Мы кота завели, недавно собаку. Все классно!
– Янек, у тебя всегда были однополые отношения?
Я.: Понимаете, лет до 22, пока я все скрывал, я общался с девушками. Возможно, я это делал под давлением общественного мнения. Да и жил я тогда в Рапла, где точно бы не поняли, если бы я завел отношения с парнем. Но никогда у меня общение с девушками не заходило далеко, совместных планов ни с кем мы не строили.
– А сами женщины предлагали когда-то отношения?
Я.: Кстати, это отдельная тема для разговора! Почему-то я наблюдаю такую удивительную тенденцию – если ты гей, девушки проявляют высокую активность, чтобы и завести дружбу, ну и не против более тесных отношений. Вообще, я все время привлекал внимание противоположного пола. Меня даже друзья по двору в детстве просили знакомиться с девчонками, чтобы потом привести их в компанию, тогда остальным было проще через меня наладить друг с другом контакт.
– Как вы, как пара, совершили каминг-аут для окружающих?
Я.: С самого начала мы не афишировали наши отношения. Когда кто-то начинал подозревать и был против нашего союза, они сами собой отсеивались, о чем я не жалею. Со временем оставшимся и так стало все понятно, специально никому мы ничего не объявляли.
– Как вы считаете у нас общество толерантно по отношению к ЛГБТ-сообществу? Насколько свободно вы себя чувствуете?
Я.: В Ида-Вирумаа мы не рискнули бы пройтись, взявшись за руки. Да и в Таллине мы так не делаем. Мне такие проявления не нравятся, тем более, нас могут увидеть дети, а зачем ставить и детей, и родителей, и себя в неловкую ситуацию. Нам достаточно жить своей жизнью, мы никого ни на что не агитируем.
– Как вы вдвоем относитесь к гей-парадам?
Я.: Я раньше очень боялся гей-парадов. Я даже боялся на них смотреть. Но в 2017 году посетил такое мероприятие впервые и понял, что ничего там страшного не происходит.
А.: У нас в семье, когда по телевизору попадались новости о гей-парадах, семья очень возмущалась. Я слушал эти негативные комментарии и верил, что там действительно происходят непотребные вещи. Но вот потом я несколько раз посетил эти парады и ничего пугающего там ни разу не увидел. Атмосфера праздника! Если тебе не нравится, просто не смотри.
– Объясните, что значит быть человеком нетрадиционной сексуальной ориентации.
Я.: Все закладывается в утробе матери. Мы рождаемся такими, какими нас сделала природа и повлиять на это невозможно. Ориентация не подвергается лечению или коррекции. Если кого-то подвергали в некотором образе подобному насилию, все равно это ни к чему не приводит, человек может сломаться, но другим внутри он никогда не станет.
– Как вы реагируете на негатив, например, в социальных сетях?
Я.: Со временем я научился на комментарии в интернете реагировать шуткой, причем стараюсь писать так, чтобы человеку самому стало стыдно. Потом с Сашей мы смеемся над этим. Ну а в основном я игнорирую негатив. Все ведь делается, чтобы вызвать твою реакцию и завязать разговор. Я стараюсь такие действия не подпитывать, а относиться ко всему спокойно. Ну а в 90-ые, если меня кто-то обзывал, я и в драку мог полезть. Часто приходилось физически защищаться, когда я жил в Кивиыли, особенно, когда совершил каминг-аут. Полиция на мои вызовы не приезжала, так что иногда перебежками, чтобы меня никто не заметил, ходил домой или на работу.
– Какими преимуществами вы овладели, когда рассказали обществу, что вы пара и больше не скрываете свои отношения?
Я.: Мне стало легче жить. С того момента, как ты перестаешь скрывать такую большую часть жизни, становится все равно, если кто-то что-то думает о тебе и твоем партнере.
– Как вы решаете в семье конфликты?
Я.: А мы никогда ни о чем не спорим. Но есть фишка. Допустим, нам надо решить, что приготовить на ужин. Придумываем несколько блюд, прикалываем к доске бумажки с названиями и кидаем дротики. Что выпадет, то и готовим. Каждый день пытаемся найти повод улыбнуться.
А.: Я считаю, что иначе и не может быть. Наверное, мы оба пришли к тому, что прежние отношения обоих изранили. Лично у меня были до этого тяжелые абьюзивные отношения. Так что к нынешним отношениям мы оба созрели и теперь можем сказать, что мы совершенно счастливы!
– Сейчас направлен на согласование законопроект, согласно которому в будущем в брак могут вступить два человека, независимо от их пола. Вы планируете заключить брак?
Я.: Конечно! Полтора года назад я Саше делал предложение. Это была красивая церемония на пляже. Планировали заключить партнерство у нотариуса, но теперь будет даже лучше возможность, мы обязательно ею воспользуемся!