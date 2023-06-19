Искренняя история ЛГБТ-пары: «Я сделал Саше предложение, теперь мы хотим узаконить наши отношения!»

В студию «Реальная история» пришли Янек и Александр. Они рассказали, как поняли, что не такие, как все, как совершили каминг-аут перед родителями и друзьями, а также решили создать свою семью.

– Давайте с самого начала: когда вы оба осознали свою ориентацию?

Александр: Я пришел к этому понимаю в 17 лет. До этого я встречался с девушками, но далеко это не заходило.

Янек: У меня чуть раньше. Примерно в 15-16 лет, когда я учился в школе, я понимал, что не такой, как все. Поделиться своими ощущениями я ни с кем не мог, это было в 2000-х и общество было еще очень закрыто. Так что я был один на один с мыслями, что со мной что-то не то.

Янек и Александр. Фото: Sander Ilvest

– Когда вы оба решили поделиться этой темой с родителями?