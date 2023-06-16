Путин создает институт психиатрии по изучению трансгендеров

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рассмотрения Госдумой законопроекта о запрете «смены пола», заявил, что президент Путин дал поручение создать на базе федерального центра психиатрии «дополнительный институт по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений». Мурашко таким образом ответил на вопрос депутата асексуала Анатолия Вассермана.

«Поскольку упомянутое понятие «гендер» означает представление о половой роли, в какой мере разбивается Министерством здравоохранения исследования по психологическим и, если надо, психиатрическим методам приведения этих представлений в соответствие с реальностью?», - спросил министра Мурашко на заседании российского парламента депутат Вассерман, который ранее публично признавался, что вообще не ведет половую жизнь.

Анатолий Вассерман в Госдуме в 2021 году. Фото: SCANPIX

«В Российской Федерации существует несколько научных медицинских исследовательских центров, которые в том числе в своей разработке учитывают и это направление. Хочу отметить, что сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений, в том числе общественного поведения. Поэтому это направление также будет дальше взято в обязательную научную проработку, помимо того, что сегодня делаем», - цитирует «Медиазона» ответ министра здравоохранения РФ.