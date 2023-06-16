Путин создает институт психиатрии по изучению трансгендеров

Министр здравоохранения России проговорился, что Владимир Путин лично озабочен проблематикой трансгендерного перехода, поэтому президент РФ предписал создать специальный институт на базе федерального центра психиатрии, где будут изучать и другие «поведенческие направления».
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рассмотрения Госдумой законопроекта о запрете «смены пола», заявил, что президент Путин дал поручение создать на базе федерального центра психиатрии «дополнительный институт по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений». Мурашко таким образом ответил на вопрос депутата асексуала Анатолия Вассермана.
«Поскольку упомянутое понятие «гендер» означает представление о половой роли, в какой мере разбивается Министерством здравоохранения исследования по психологическим и, если надо, психиатрическим методам приведения этих представлений в соответствие с реальностью?», - спросил министра Мурашко на заседании российского парламента депутат Вассерман, который ранее публично признавался, что вообще не ведет половую жизнь.
«В Российской Федерации существует несколько научных медицинских исследовательских центров, которые в том числе в своей разработке учитывают и это направление. Хочу отметить, что сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений, в том числе общественного поведения. Поэтому это направление также будет дальше взято в обязательную научную проработку, помимо того, что сегодня делаем», - цитирует «Медиазона» ответ министра здравоохранения РФ.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, о сексуальной ориентации которого давно ходят слухи, тогда же заявил, что Минздраву не нужно «выдумывать никаких поправок, аргументируя это заботой о людях».
«Заботиться надо, если хотите, запретив весь этот блуд. А все остальное - это желание найти лазейку, через которую потом дорога будет идти понятно в каком направлении. Но нам туда не надо», - сказал Володин.
Законопроект, который в итоге был единогласно принят Госдумой в первом чтении, в частности вводит запрет на изменение гендерного маркера в документах (графа «пол») без хирургического вмешательства, а вмешательство впредь разрешается только при наличии врожденных физиологических аномалий. Власти РФ этим же документом запрещают гормональную терапию, которая необходима в случае смены пола.
Поражение в правах представителей ЛГБТК+ сообщества в России началось еще больше десяти лет назад с известного законопроекта о запрете гей-пропаганды, над которым тогда было принято смеяться. В декабре 2022 года Путин подписал закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола».