Кесклиннаская управа приглашает таллиннцев на бесплатные летние тренировки

«В мае на Певческом поле проходили тренировки по диск-гольфу, также раз в неделю там собирались любители бега. Теперь, когда к нам пришло настоящее летнее тепло, мы ждем всех интересующихся йогой в парке Хирве, также очень приятно, что все больше людей находит дорогу на пляж Инглиранд, где проводятся тренировки по бачате. Также продолжаем проводить спортивные игровые утренники для детей, чтобы приучать людей к радости движения уже сызмальства», - сказала Хауканымм. «Активные занятия на открытом воздухе с хорошими эмоциями и приятными компаньонами - это самый лучший способ наслаждаться летними вечерами в Год движения».