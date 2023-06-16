Кесклиннаская управа приглашает таллиннцев на бесплатные летние тренировки

По словам старейшины Кесклиннаской части Таллинна Моники Хауканымм, в программе предлагаемых этим летом районной управой тренировок найдутся занятия на любой вкус, вне зависимости от возраста, происхождения или состояния здоровья человека.
«В мае на Певческом поле проходили тренировки по диск-гольфу, также раз в неделю там собирались любители бега. Теперь, когда к нам пришло настоящее летнее тепло, мы ждем всех интересующихся йогой в парке Хирве, также очень приятно, что все больше людей находит дорогу на пляж Инглиранд, где проводятся тренировки по бачате. Также продолжаем проводить спортивные игровые утренники для детей, чтобы приучать людей к радости движения уже сызмальства», - сказала Хауканымм. «Активные занятия на открытом воздухе с хорошими эмоциями и приятными компаньонами - это самый лучший способ наслаждаться летними вечерами в Год движения».
Тренировк по йоге пройдут 4, 11, 18 и 25 июля, а также 1, 8, 15, 22 и 29 августа. Тренировки проходят в парке Хирве и всегда начинаются в 19.00.
Тренировки по бачате пройдут 6, 13, 20, 27 июля, а также 3, 10, 17, 24 и 31 августа. Тренировки проходят на пляже Инглиранд; начало тоже в 19.00.
Детские спортивные утренники состоятся 9 июля (в парке Лембиту), 23 июля (в парке Фальги), 6 августа (в Полицейском парке) и 13 августа (в парке Вайкне).
Точную информацию о тренировках можно найти на странице Кесклиннаской районной управы в фейсбуке.