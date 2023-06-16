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В Эстонии пропал еще один подросток, полиция ведет поиски

Rus.Postimees
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Стеве.
Стеве. Фото: Politsei

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 16-летнего Стеве, который после посещения дома не вернулся в учебный центр Эмайыги Образовательной коллегии Маарьямаа.

В полицию поступило сообщение, что в учебный центр Эмайыги не вернулся 16-летний Стеве, который в конце прошлой недели пребывал у себя дома. Юноша должен был вернуться в учебный центр в понедельник утром, 12 июня, но этого не произошло. По словам близких, Стеве вместе с друзьями может передвигаться как по Тарту, так и по Выру.

Рост Стеве около 180 см, плотное телосложение и темные волосы.

Полиция просит всех, кто видел Стеве и располагает информацией о его местонахождении, звонить по телефону 112.

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