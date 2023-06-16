В Эстонии пропал еще один подросток, полиция ведет поиски

В полицию поступило сообщение, что в учебный центр Эмайыги не вернулся 16-летний Стеве, который в конце прошлой недели пребывал у себя дома. Юноша должен был вернуться в учебный центр в понедельник утром, 12 июня, но этого не произошло. По словам близких, Стеве вместе с друзьями может передвигаться как по Тарту, так и по Выру.