Одним нельзя, другим можно: упущение в законе может привести к трагическим последствиям

В середине мая в Маарду произошло ДТП: водитель потерял управление над автомобилем, в результате чего машина вылетела с дороги. По данным Rus.Postimees, причиной ДТП стали проблемы со здоровьем водителя. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что виновник аварии знал, что его болезнь не совместима с вождением, но водительские права получил раньше, чем ему был поставлен диагноз.