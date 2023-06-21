В эстонском законодательстве есть очевидное упущение: закон слишком сильно рассчитывает на сознательность людей и тем самым фактически позволяет потенциально опасным водителям садиться за руль до тех пор, пока не закончится действие водительских прав или не произойдет трагедия.
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Одним нельзя, другим можно: упущение в законе может привести к трагическим последствиям
В середине мая в Маарду произошло ДТП: водитель потерял управление над автомобилем, в результате чего машина вылетела с дороги. По данным Rus.Postimees, причиной ДТП стали проблемы со здоровьем водителя. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что виновник аварии знал, что его болезнь не совместима с вождением, но водительские права получил раньше, чем ему был поставлен диагноз.