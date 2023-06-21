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Одним нельзя, другим можно: упущение в законе может привести к трагическим последствиям

София Солдатенко
, репортер
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Водительские права. Фото иллюстративное.
Водительские права. Фото иллюстративное. Фото: Toomas Huik

В эстонском законодательстве есть очевидное упущение: закон слишком сильно рассчитывает на сознательность людей и тем самым фактически позволяет потенциально опасным водителям садиться за руль до тех пор, пока не закончится действие водительских прав или не произойдет трагедия.

В середине мая в Маарду произошло ДТП: водитель потерял управление над автомобилем, в результате чего машина вылетела с дороги. По данным Rus.Postimees, причиной ДТП стали проблемы со здоровьем водителя. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что виновник аварии знал, что его болезнь не совместима с вождением, но водительские права получил раньше, чем ему был поставлен диагноз.

В полиции подчеркнули, что поскольку информация о состоянии здоровья является деликатной, они не могут ее комментировать. «В случае этого ДТП полиция начала производство по статье 223 Закона о дорожном движении - причинение материального ущерба или вреда здоровья по неосторожности со стороны водителя», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Елизавета Белоус.

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